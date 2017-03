Sweet California desató el arrebato adolescente

¡Por fin llegaron! La emoción de la platea al ver salir a Sonia, Alba y Tami no dejó lugar a dudas: Sweet California levanta pasiones entre jóvenes y adolescentes (en su mayoría de género femenino). Así quedó demostrado ayer en el Auditorio de Beiramar, que rozó el lleno. En el concierto, con el que abrieron su gira “Ladies Tour”, ofrecieron un espectáculo renovado, lleno de luz y coreografías. Con tres cambios de ropa, en su repertorio hubo de todo, con sitio para los nuevos temas y para los éxitos de sus anteriores discos.

“Sweet Word” y “Attention” sirvieron de introducción para un primer bloque donde cantaron “Somebody who cares”, “Inmortales”, “Empire” o “Tears on my pillow”, con una mención especial a temas como “I knew better” o “Wonder Woman”. Tras un pequeño receso, regresaron fascinantes bajo el ritmo de “Cadillac”. Con “This is the life”, “Hey Michey” y “A salvo” se dio paso a un momento íntimo con Alba a la guitarra con “Espérame”. Finalizó la segunda parte con las chicas interpretando “Broken”. Un nuevo estilismo dio paso al bloque final a ritmo de “Ladies´night”. “Comprende”, “Vuelvo a ser la rara” o “La función” invitaron al baile, llegando a un fin de fiesta con vídeo y con “Good life” como despedida.