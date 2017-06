“En mi evolución me dio tiempo a saborear cada paso y a tener claro cómo quería sonar”

Es la primera vez que viene a Vigo, ¿con qué se van a encontrar sus seguidores de la ciudad?

Vamos con toda la banda a ofrecer un espectáculo de algo más de dos horas. El repertorio principal lo componen temas de mi último disco, pero también habrá canciones de los anteriores. Pasaremos desde la locura, el soltarnos la coleta a momentos de silencio con canciones al desnudo. Será un recorrido por toda mi trayectoria.



“Munay” es su quinto trabajo, ¿cómo ha sido el tránsito desde “Agua”, el primer disco?

Progresivo. Por suerte, este tiempo me ha permito saborear cada paso, cada progreso y cada cosa que íbamos cambiando. En estos años pude tener claro cómo quería sonar y cómo me iba a presentar. Conseguí perfeccionar cada disco. “Munay” es el resultado de mi evolución y el trabajo de un equipo de profesionales de lo mejor, a los que veía disfrutar con las canciones. ¡Me hacía tanta ilusión!



Parece que con este disco por fin le llegó el reconocimiento del público. ¿Lo experimenta así?

Siento que llevo llenando conciertos desde el segundo disco, pero es verdad que en las grandes salas comienzo a tener mayor proyección con “Munay”. Sin embargo, me gusta insistir en que este trabajo llega avalado por la trayectoria anterior, que no siempre trascendió igual a los medios. Es algo que ya viene de antes, porque hay gente que me sigue desde el principio y ven este éxito como propio, ya que también se lo debo.



¿Y cómo se sintió componiendo la banda sonora de una serie “Las chicas del Cable”?

Me encantó desde el primer momento: la trama, los personajes. Me ilusionó mucho, creo que ya la tenía preparada al poco de salir de la reunión. Es reivindicativa, un alegato de libertad e igualdad de los derechos de la mujer.



Su faceta creativa va más allá de la música con el poemario “Mujer océano”. ¿Cómo surge?

Es una disciplina diferente, otro tipo de libertad. Me alegro de haberme atrevido. He disfrutado mucho experimentado nuevos caminos. Los lectores tienen en común con los que escuchan mis discos que se emocionan con algo que he hecho.