Camilo Sesto lanza una nueva canción del Padre Nuestro: "No me importará cantarla ante el Papa Francisco"

El cantante Camilo Sesto ha lanzado este lunes 5 de diciembre de 2016 una canción del Padre Nuestro en la que se introduce la voz del Papa Francisco y ha asegurado que no le importará cantarla ante el Pontífice cuando llegue el momento y que se siente un privilegiado por compartir la canción con una de las personas "más importantes" del mundo.

"Compartir unas palabras con alguien que no es cantante, con alguien casi el más importante de este mundo, me hace sentir un privilegiado, tocado por la mano de Dios y no me importará llegar a cantarlo ante él en el momento que sea necesario", ha indicado Camilo Sesto durante la presentación de la canción en la Iglesia de San Antón, junto al presidente de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel García.

El cantante ha llegado al templo en silla de ruedas ya que hace 15 días sufrió un "percance" y se golpeó la cadera. Su representante ha explicado que a pesar de no encontrarse "en su mejor momento" debido a este incidente, no ha querido fallar en la presentación porque es "tremendamente religioso" y le ilusiona mucho el proyecto.

La canción se ha podido escuchar dos veces en el templo y en la segunda ocasión, el cantante ha entonado, micrófono en mano, alguna estrofa con la grabación de fondo, entre los aplausos de las decenas de personas que se han acercado a verle, entre las que se encontraba la también cantante Ángela Carrasco.

El tema es una versión en español de una canción extraída del musical 'Il Primo Papa', en la que el Vaticano, a través de la Vicaría de Roma y el Consejo Pontificio de la Familia, ha autorizado la inclusión de la voz del Papa Francisco en la primera oración con la que se dirigió al mundo al tercer día de ser elegido Papa, a través de Radio Vaticano.

PARA PROYECTOS SOLIDARIOS

Se trata de la grabación más reciente de Camilo Sesto, que ha vuelto a la actualidad con la publicación de su disco 'Camilo 70', una colección completa de toda su carrera. La música está compuesta por Tony Labriola y se ha editado como single digital. Los beneficios obtenidos de su difusión por las plataformas de música en Internet irán destinados a proyectos solidarios.

El cantante ha destacado la importancia de la oración del Padre Nuestro que, a su parecer, no hay que rezarlo "de carrerilla" y que puede servir en circunstancias muy distintas, "cuando se está bien, cuando se está mal, para pedir y para dar las gracias".

Además, ha indicado que todos los padres e hijos se sentirán representados con esta oración. "¿Quién no piensa en los demás, en la gente que ama? Padre Nuestro solo tenemos uno y hay que cuidarlo", ha subrayado.

Por su parte, el padre Ángel, que ha acogido en su Iglesia este acto, ha calificado de "privilegio" poder contar con Camilo Sesto, al que en otros tiempos iban a ver en Jesucristo Superstar. También ha puesto de relieve la importancia de la oración del Padre Nuestro y ha pedido que haya "pan, justicia y perdón para todos". Además, durante la presentación, el sacerdote ha hecho entrega al cantante de la Paloma de la Paz.