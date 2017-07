Sobresalto en Salvaterra y Porriño por dos incendios

El primero de los incendios se declaraba ayer el filo de la una de la tarde de ayer viernes, en un edificio de viviendas de la calle Castelao número 17, en pleno casco urbano de Salvaterra de Miño. El fuego se inició en uno de los pisos de la primera planta provocando una densa humareda que obligó a los servicios de emergencia a desalojar por completo el inmueble de cuatro plantas.

Dos personas -una madre y su bebé-, tuvieron que ser trasladadas al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo afectadas por inhalación de humo. Y al parecer, en la vivienda afectada por el fuego, habría muerto un cachorrito de perro.

Desde el CAE 112 se dio aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y se movilizó a los Bomberos de Ponteareas, a los de Porriño del Parque Comarcal do Baixo Miño y también acudió un retén de Bomberos Voluntarios de Monçao, Portugal, que controlaron el incendio hasta su extinción.

En O Porriño, un hombre que se encontraba durmiendo en un edificio en construcción -cercano al centro de salud-, tras declararse un incendio en el bajo del inmueble, tuvo que ser evacuado -afectado por inhalación de humo-, a un centro hospitalario vigués.

En este caso fue la policía local la que, sobre las 6:15 de la mañana de ayer, avisó al 112 Galicia alertando del incendio, desplazándose al lugar efectivos del parque Comarcal de Bomberos do Baixo Miño y de Urgencias Sanitarias del 061. Y aunque sus servicios no fueron necesarios, se dio aviso a los bomberos protección civil de Vigo. El incendió, que fue sofocado sobre las 7:30 de la mañana, solo afectó a varios cables en el hueco del ascensor.