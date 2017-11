Sancionan a Baiona por los ruidos del Villa Rosa

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo propone sancionar al Concello de Baiona por no investigar la denuncia por ruidos que presentó un vecino en octubre de 2014 contra la discoteca Villa Rosa, propiedad de familiares de la ex concejal de Urbanismo, Ana Simons. Según confirmó el alcalde, Angel Rodal, la sentencia emitida el pasado 30 de octubre, es favorable al Concello de Baiona, porque desestima la mayoría de las alegaciones de las dos partes enfrentadas en este litigio: los que denunciaron el exceso de decibelios, (la propietaria del Villa Zoila) y las de los propietarios de la discoteca. Se da la circunstancia de que a su vez ambos denunciaron también al Concello de Baiona. "El Concello estaba en medio de uno y otro. Todas los argumentos presentadas por el Villa Rosa fueron desestimadas por el juez y los de la parte denunciante, se desecharon todos menos uno, en la que el juez indica que habría que ver si procede imponer una sanción al Concello de Baiona, por los días que hubo exceso de ruido", dijo. Según el regidor el auto no precisa la cuantía de la sanción que debería imponerse.

Entre otras cuestiones, la sentencia, el juez desestima el recurso presentado por la discoteca Villa rosa contra la decisión del Concello de Baiona de suspender en mayo de 2015 la actividad del establecimiento tanto en su interior como en la terraza exterior y confirma la legalidad del precinto de la terraza ordenado por el Ayuntamiento.

Sin embargo, el juez considera que "la mera realización de actuaciones posteriores conducentes a otras mediciones en fechas distintas o la incoación y resolución de un expediente sancionador por razón de otra medición realizada el 8 de marzo de 2015 no excusa el deber municipal de dar una respuesta expresa a la denuncia". En su fallo, el juez considera que "no es objeto de controversia que el Concello de Baiona no incoó expediente sancionador" por los hechos denunciados el 16 y 17 de agosto de 2014, sin que eso prejuzgue su resultado final, sea el de archivarlo, por razones formales o substantivas, o el de imposición de la sanción que, en su caso, proceda", señala el escrito. El denunciante presentó el resultado de mediciones realizadas los días 16 y 17 de agosto de ese año por una empresa de ingeniería acústica.