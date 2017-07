Salceda rinde homenaje a Manuel Rodríguez

n n n El Concello de Salceda organiza este homenaje a Manuel Rodríguez Rodríguez, por ser un ejemplo bien claro de “valores que se inculcan dende o berce nas zonas rurais, como son a paixón polo que se fai, o tesón e o esforzo”, según señala el alcalde, Marcos Besada.

Manuel Rodríguez -conocido como 'el gallego'-, que nació el 14 de febrero de 1907 en el lugar de O Barreiro, en Santa María, y como otros muchos gallegos tuvo que emigrar para buscarse la vida fuera de su tierra natal, “é un claro exemplo de amor á familia é a terra”, expresa el regidor salcedense. Y a la par que se recuerda su figura "hoxe homenaxeamos tamén a todas aquelas xentes que tiveron que deixar atrás a súa terra e, non obstante, mantiveron ben presentes sempre as súas raíces e souberon transmitirllo as seguintes xeracións para que tamén o sintan”.

El acto sí, organizado en honor al fundador de 'Cafés El Gallego' tiene lugar -hoy sábado, a las 12 del mediodía-, en el cruce de la Avenida de Galicia con las calles Victoriano Pérez Vidal y Joaquín Fernández Sestelo.

El saldedense Manuel Rodríguez Rodríguez, hijo de Constante Rodríguez Caballero, labrador, y de Concepción Rodríguez Blanco, sus labores, fue el más joven de 4 hermanos: Jesús, Saturnino Adonis, y María Ascensión. A principios de los años 30 del siglo XX, Manuel “El Gallego”, que emigró a Buenos Aires, Argentina donde se casó con la asturiana Pilar Menéndez de la Fuente. Ya en España, en 1944 montó una tienda-casa de comidas- fonda, en Tineo, y en ese establecimiento conocido como el de “ El Gallego” empezó a coger fama el café que se servía y comercializaba, hasta que en 1958, montan en un garaje la fábrica tostadora de café y se expanden. Las istalaciones en Galicia datan de principios de los años 80. n