Redondela vivirá una semana de cine

n n n La próxima semana comienza el festival Redondela en Curto, que en esta edición amplía su ámbito de influencia con proyecciones para escolares en Soutomaior y en Chapela. Otra de las novedades es que en esta ocasión ha sido el Ayuntamiento el encargado de organizar esta muestra de cortos en la que, y según aseguró ayer en la presentación su director, Fernando Carrera, "el nivel de los participantes es el mejor de todas las ediciones". Además, este festival de bajo costo, 19.000 euros para una semana de actividades, ha logrado traspasar fronteras y entre los más de 500 originales que se presentaron a la preselección abundaban las creaciones de artistas de Portugal y de Hispanoamérica que no podrán participar en esta edición al no contar con sección internacional.

Las actividades comenzarán el lunes con la proyección de los cortos de "Cine no ensino", que en esta ocasión llegarán a más de 1.200 alumnos de colegios de Arcade, Redondela, Chapela, Vigo, Pontevedra y Pazos de Borbén. La selección de estos cortos corrió a cargo de la asociación Andaina y tienen un marcado carácter didáctico y de integración. Las proyecciones se complementarán con charlas por la tarde. La sección oficial de esta edición contará con 16 filmes y habrá dos premios, el del jurado y el del público. En la sección en gallego concurren tres trabajos mientras que en Curtísimo habrá seis proyecciones, todas ellas con una duración inferior a los cuatro minutos. La inauguración oficial de la muestra tendrá lugar el jueves a las 21 horas en el multiusos con la presencia de los actores Isabel Naveira, Miguel Angel Blanco y Lucía Regueiro. Además, la música del redondelano Tatán "chapeu" pondrá ritmo a la jornada con una actuación en la que presentarán su último trabajo. Después comenzarán las proyecciones con el primer bloque de cuatro cortos. n