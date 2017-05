El PP de Porriño reclama más 'transparencia' al bipartito

n n n Porriño lleva desde el coimienzo del presente mandato sin página web, y el gobierno municipal "está evitando por todos los medios cumplir con el principio de transparencia" en su gestión diaria "imponiendo una opacidad informativa sin precedentes en el municipio", denuncian desde el PP porriñés. Por ello, los populares "solicitamos que se habilite de inmediato" la web municipal para garantizar el dercho de la ciudadanía a estar informada y también al resto de los grupos políticos de la corporación municipal.

"Estamos hablando de un bloqueo al acceso a la información impuesto" nada más iniciarse el mandato de la coalición del bipartito PSOE-UDDL, cuando tomaron una de las primeras medidas que no fue otra que "la retirada de la web municipal" donde se publicaba toda la información sobre 'transparencia', 'contratos' , 'convenios', 'período medio de pago', 'actas', 'presupuestos' y 'subvenciones', además de los comunicados oficiales sobre la gestión municipal.

A los populares les cuesta creer que, alcanzado casi el ecuador del mandato "no hayan sido capaces de construir un portal web, y cuesta más aún justificar que no se mantuviera en línea la página con la que contaban ya para seguir asegurando el derecho a la información mientras no se habilitase la nueva plataforma". Y aunque la "nueva web" -anunciada-, sigue "en construcción", se implementaron otras páginas específicas de eventos culturales y deportivos, y más recientemente la creada para la Biblioteca. Por eso "sorprende el retraso" en la implementación de la web municipal para dar cuenta de la gestión y garantizar el control y transparencia de las actuaciones en materia de contratación, entre otras. Y la "intencionalidad es evidente" porque tampoco aparecen las plataformas del Estado ni de la Xunta (Eido Local).n