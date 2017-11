El PP endosa al tripartito la pérdida de un millón de euros

La pérdida de una subvención de 'un millón de euros' para la instalación de una red calorífica de biomasa en distintos servicios municipales, fue ayer el motivo por el cual el Partido Popular de Ponteareas convocó una rueda de prensa para explicar su postura y el por qué tomaron la decisión -junto con ACiP-, de abandonar los dos plenos extraordinarios convocados de urgencia por el alcalde (los votos de ambos grupos eran imprescindibles).

El portavoz y ex alcalde del grupo municipal del PP, Salvador González Solla junto a los concejales, Alberto Novoa, Marisol Valado y Andrés Sampedro, aclaraba conceptos: primero "que el alcalde miente a la ciudadanía, porque se trata de "una obra ilegal" con informes técnicos "desfavorables". Y segundo porque no es de recibo la "urgencia" cuando el proyecto se inició hace más de un año "y ahora pretendían hacer las obras en 6 días, algo "imposible, dada la envergadura de los trabajos" puesto que sería preciso socavar zanjas en parte del centro urbano: en Bomberos abrir el silo para la caldera, y seguir canalizando a 50 centímetros, por las calles Redondela, Bouza Brey, R. de Castro, Constitución, Plaza Bugallal para bajar por Vidales Tomé y abarcar centros escolares, residencia de la tercera edad y centro de día, entre otras dotaciones municipales. En una semana "es imposible" y según los informes de la arquitecta y la secretaria harían falta 9 meses. "Nosotros ni hemos pedido esa subvención ni somos los culpables de la pérdida de un millón de euros ni estamos dispuestos a asumir responsabilidades votando una obra que es ilegal, porque ni siquiera tenían adjudicado el proyecto de ejecución y habría que hacer otro pleno para justificar las obras". Pero sí tenían ya la empresa adjudicataria, según se dijo en el pleno: 'Luclimat S.L' (de Lugo). "Queremos dejar claro que el PP está a favor de esta obra (Rede Distribución de Calor con Biomasa)', y de otras que como esta aporten beneficios ambientales y económicos a Ponteareas, pero lo que non vamos a tolerar es que este gobierno, tras meses de parálisis de un expediente y sin resolver los informes desfavorables, quiera generar presión sobre los concejales de la oposición para que voten a favor de algo que es ilegal", concluían. n