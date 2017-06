Las playas de Nigrán incorporan este verano aseos accesibles

Los arenales de Playa América, Patos, Area Fofa y Madorra en Nigrán disponen este verano de aseos accesibles instalados por el gobierno socialista con una inversión de 27.000 euros. Hasta el año pasado, los arenales de Playa América y Patos contaban con aseos prefabricados a los que se sumaban en verano WC portátiles no accesibles. Además de este cambio en los dos principales arenales de Nigrán, se instalaron sendos aseos accesibles en Area Fofa y Madorra, donde no había de ningún tipo. Estos nuevos baños son de madera, con sanitarios antivandálicos y cuatro de ellos cuentan con un aseo accesible de uso mixto y otro está dotado con tres aseos (hombres, mujeres y un válido para personas con discapacidad).



Por otro lado, este verano Playa América dispone de una rampa de acceso para personas con movilidad reducida. El Concello habilitó un itinerario de entrada al arenal mediante pequeñas placas de hormigón prefabricado y desmontable con una inversión de 18.000 euros.



En total, ambas actuaciones suman 45.000 euros y se enmarcan en el proyecto 'Un Nigrán para todos'. "Creemos en este proyecto, es fundamental no so por accesibilidad, si no también por calidad turística e imagen del municipio", explica el alcalde, Juan González, quien considera que estas actuaciones son una prioridad en la gestión municipal.

Por otro lado, los chiringuitos de playa están a pleno rendimiento desde principios de este mes. Se trata de un total de once puestos de venta y uno de alquiler náutico ubicados en las playas de Patos (4), Area Fofa (1), Madorra (1), Panxón (1) y Playa América (5). Según explicó el regidor, se adjudicaron todos dentro de plazo excepto los de venta de prensa, que "igual que el verano pasado quedaron desiertos, por lo que no se ofertarán en próximas convocatorias.



De acuerdo con el pliego, este verano como novedad se habilitó la explotación temporal de los puestos de venta a partir del 15 de mayo. La llegada del buen tiempo animó la apertura de los kioscos a principios de junio. Los precios se mantuvieron similares a los del verano pasado y los vendedores que obtuvieron la concesión son los mismos practicamente en todos los casos.