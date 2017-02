Paula Bouzós llama "irresponsable" al bipartito por paralizar el saneamiento

La nueva responsable del PP local aseguró tras conocer la sentencia que da la razón a Augas de Galicia y anula la resolución municipal que "os veciños de Gondomar queren gobernantes que promovan obras beneficiosas para o seu Concello, non gobernantres irresponsables como os que temos neste municipio, que paralizan obras sen ningunha razón e por riba lle fan perder cartos a Gondomar", criticó.

Bouzós consideró lamentable e irresponsable la actitud del gobierno local y en concreto la del concejal de Urbanismo Antonio Araújo, quien según el juez "nin sequera tiña competencias para paralizar as obras de saneamento", contradiciendo el acuerdo plenario que aprobó la ejecución de este proxecto y "prescindindo dunha forma total e absoluta do procedemento legalmente establecido para este tipo de situacións".

La presidenta del PP Local dijo que los vecinos no merecen un gobierno que "por capricho" paraliza las obras a pesar de ser promovidas por el propio Concello, echando por tierra una infraestructura necesaria y una inversión de 900.000 euros de la UE.

Recordó además, que la paralización firmada por Araújo dejó sin ejecutar más de 1,72 millones de euros. Lo más grave para Bouzós es la posible "descertificación de fondos europeos"y la indenización que el Concello tendrá que afrontar para pagar a la adjudicataria del contrato y para devolver el dinero a Europa. "Por culpa da falta de responabilidade dos que malgobernan Gondomar perderánse as obras e por riba haberá que pagar una compensación por esta paralización que pode chegar ata os 3 millóns de euros", lamentó.

Consideró que en un Concello con un presupuesto de 7 millones de euros no se puede estar "xogando cos cartos dos veciños" e invitó al bipartito a asumir sus responsabilidades de gobierno. Por último, Bouzós considera que el alcalde debería dar explicaciones por el descontrol que impera en el Concello de Gondomar" y pedir responsabilidades al concejal que paralizó la obra al considerar que "non se pode actuar de forma tan irresponsable e quedar como se non pasara nada". concluyó.