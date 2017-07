"Las patinadoras irán al Mundial de China sí o sí", dijo el alcalde

"Las chicas del Club de Patinaje Artístico (CPA de Gondomar ) irán a China si o si" . Ese es el compromiso del alcalde, Paco Ferreira tras desestimarse en el pleno una modificación de crédito de 300.000 euros en la que iban 3.000 para financiar el viaje de las diez deportistas que por vez primera en la historia representarán al municipio miñorano en un Mundial. Votaron en contra PP, IXG y CABE. "Han luchado mucho y no merecen la mala suerte de quedarse en tierra" recalcó el regidor , que anunció su implicación activa con esta gesta histórica. Por eso, como primera medida lanzó la campaña solidaria 'Deporte cien por cien' que persigue la colaboración ciudadana para financiar parte del desplazamiento a China y lograr así que estas jóvenes promesas del patinaje artístico no vean truncado su sueño deportivo. La campaña dirigida a personas físicas y jurídicas, busca el compromiso de cien empresas o particulares.Se dispondrá un panel con 100 casillas. Las entidades o particulares que realicen su aportación cogerán una casilla. "El número uno está reservado por el PSOE de Gondomar que comprometió una aportación de 200 euros y no tengo dudas de que los 10 primeros también lo están".



Desde el PP, Natalia Salgueiro desmintió que votasen en contra de la ayuda al club de patinaje, "sencillamente porque en ningún momento se propuso". Salgueiro indicó que en la propuesta de alcaldía donde figuran las ayudas a entidades deportivas por importe global de 54.500 euros no figura el CPA y "el alcalde, lejos de asumir el despiste de dejar fuera al club, culpa ahora a la oposición de su error".