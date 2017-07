No habrá fiestas nocturnas este verano en el Náutico de Panxón

"Lamentamos comunicaros que esta temporada no vamos a poder desarrollar nuestras actividades hosteleras, es una noticia muy triste ya que durante los últimos años hemos creado algo muy especial y teníamos la esperanza de poder empezar en las próximas semanas para aprovechar al menos un mes de verano. Ese es el inicio del largo comunicado oficial insertado en redes sociales por Náutico Panxón, la empresa que gestiona mediante concesión hasta el año 2023, la terraza exterior del Club Náutico de Panxón, donde se organizan en verano fiestas nocturnas amenazadas por Dj’s y conciertos en directo, actividades para las que la entidad no tiene licencia de explotación.



Salvo ese comunicado, Náutico Panxón declinó dar más detalles a este periódico, pero en su misiva en las redes sociales aseguran que "intentaron solventar todas las trabas que les han puesto de manera colaborativa, pero la realidad es que desde el Concello de Nigrán nos han puesto muchos problemas, cuantiosas multas y presiones que muchos ya conocéis para poder llevar a cabo nuestra actividad habitual". Indican además que solventaron los problemas de contaminación acústica"la cual es prácticamente nula, debido a la situación privilegiada del complejo y a los estudios hechos por distintos ingenieros de sonido".



Por su parte el Comodoro del Naútico, Alberto de la Cerda, indicó que el club ofrece otras alternativas con actividades hasta la medianoche y este verano "funcionamos mejor que los ultimos cinco, porque se ha invertido en mobiliario y en decorado y contamos con una puesta en escena muy agradable".



De hecho el pasado sábado, aprovechando la festividad del Carmen se organizó una fiesta para los socios y sus invitados para seguir en directo los fuegos desde la terraza. "No hay copas nocturnas, pero todo los usuarios, socios o no, pueden disfrutar en la terraza el resto del día de una buena cerveza, un gin tonic al atardecer y realizar multitud de actividades náuticas".



Además, los socios y sus invitados pueden disfrutar de cenas los sábados y en periodo de fiestas como el sábado pasado, es posible alargar la velada hasta las dos y media de la madrugada. "De las 150 personas que asistieron a esa fiesta, solo había 15 socios. El resto eran amigos suyos. Está fenomenal este año, porque ya no es un bar de copas que generaba muchos problemas al club y a los vecinos. Ahora ya no ocurre eso", explicó.



La terraza vetada este verano está situada en el mismo edifico, en la parte exterior pero este verano permanecerá cerrada. La explicar que ofrecen desde la directiva es que el Náutico no tiene licencia de explotación para terraza nocturna y carece de permisos para hacer esas fiestas nocturnas. “Tienen derecho a expresar su disconformidad pero el Náutico no puede permitir que una explotación de ocio nocturno en horas no permitidas, cause un perjuicio para el club. Pueden expresar lo que quieran pero no tienen derecho a nada porque realmente estaban haciendo una actividad que no es legal", recalcó el comodoro.



Es más, según explicó, este año se les cortó la actividad por decisión de la Directiva del Naútico, no porque el Ayuntamiento la haya cerrado o porque Portos de Galicia, dueño del edificio, diga que no se puede hacer. Según De la Cerda, cada vez que había una fiesta, el Ayuntamiento solicitaba la licencia "y como no hay licencia de actividad, nos caían unas multas muy gordas. Ante esa tesitura la directiva habló con los concesionarios de la terraza buscando un entendimiento con ellos y se acordado que si este año no podemos tener copas nocturnas ya las tendremos el año que viene,” dijo.