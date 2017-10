As Neves sigue evaluando los daños en más del 90% de su territorio

El Concello de As Neves sigue en estado de 'shock' ante el paisaje desolador que han dejado a su paso los feroces incendios del fin de semana provocados por una auténtica lluvia de fuego que cruzó el Miño procedente del vecino Portugal. Y al contemplar la desolación "Te entran ganas de llorar", comenta a este diario el teniente de alcalde nevense, Eduardo Mariño.

El fuego fundió cables de acero de gran grosor, vigas enormes, arrasó una empresa maderera con 27 trabajadores dejando a su paso pérdidas cercanas a los 4 millones de euros y prácticamente en la ruina a los propietarios. Granjas con animales muertos asfixiados po el humo o quemados por las llamas. Cuatro familias se han quedado sin casa "se las llevó el fuego". Y otras muchas más -sobre todo segundas viviendas-, están inhabitables. Los equipos de Telefónica trabajan a desatajo para reparar daños cuantiosos en la red, pero "son muchos kilómetros y tardaremos días en reponer el servicio". Otro tanto pasa con la red de distribución de agua potable "seguimos intentando solucionarlo pero son muchos los daños".

Mariño recibía este martes la visita relámpago del secretario general de su partido, Pedro Sánchez. "Marchó tocado" después de comprobar 'in situ' la magnitud del siniestro. "Ardió todo, se quemó todo, esto tuvo que ser un incendio, me comentó, y me dijo, que llevará a Bruselas una petición de ayudas del fondo de emergencia de la UE". De hecho, esta misma tarde, el alcalde, Xosé Manuel Rodríguez Méndez ha convocado un pleno en el que se aprobará solicitar la declaración de zona catastrófica para As Neves. Y mañana -confirma el teniente de alcalde a este diario-, está convocada una reunión "urgente" en la sede provincial del partido socialista, a la que asistirá Carmela Silva, "para evaluar el alcance de los daños".n