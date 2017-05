Tres monedas de un pecio inglés hundido en Silleiro para Baiona

nnn El nombre de Pedro Novalbos llegará a las futuras generaciones vinculado a la historia de la Casa Museo de la Navegación de Baiona que inició su andadura el 1 de marzo de 2015 con dos cañones de bronces hallados por Pedro Novalbos como uno de sus principales reclamos. Pues bien, Novalbos acaba de realizar otra valiosa aportación al museo. Se trata de tres monedas plata recuperadas en 2012 en aguas de Cabo Silleiro. Las piezas, dos florines y una libra datadas en la segunda mitad del siglo XIX se exponen en este museo que la Xunta declaró como Catálogo con Colección Visitable en enero de este año. La declaración permite al museo baionés ser receptor de piezas arqueológicas para su posterior exposción o almacenamiento.

Las tres monedas proceden de un barco hundido en la zona. "La pena es no saber de qué pecio se trata. Seguramente era inglés y se hundió frente a Silleiro como tantos otros, explicó la directora del museo, Rosa Villar que aguarda con expectación su identificación para "poder contextualizar el hayazgo".

Según Novalbos, se trata de las mismas monedas que él mismo había entregado en octubre de 2012 a la Dirección de Patrimonio Cultural de la Xunta junto con dos piezas de bronce localizadas en el mismo lugar que podrían pertenecer a un timón. Sin embargo, el descubrimiento fue realizado por otra persona, que pidió consejo a Novalbos que tramita la entrega debido a su experiencia en rescate subacuático. Novalbos se puso a disposición del personal de Patrimonio para facilitarles la exploración del lugar y valorar el el yacimiento subacuático. Fue en el verano de 1987 cuando Novalbos, aficionado a la pesca subacuática, descubrió por casualidad en aguas de Silleiro los dos cañones de plata que se muestran en el museo. "Durante años seguí sacando piezas", en concreto tres cargadores que localizó posteriormente y que también depositó en la Xunta.

Fue en 2015, cuando al amparo del acuerdo de la Xunta con la Armada para localizar pecios "se pusieron en contacto conmigo para que les desvelara el lugar exacto", explicó. Eran de Cartagena y dos meses después vino otro equipo desde Ferrol. "En las fotos que se hicieron en aquella inmersión realizada en 2015 había un cañón más, varios cargadores y balas de las culebrinas expuestas en el museo". Ahora la zona está convenientemente vigilada para evitar posibles saqueos de los tesoros allí escondidos y sería imposible para un particular acceder al lugar.

En el acto de donación de las tres monedas, celebrado en presencia del alcalde, Ángel Rodal y la concejal de Cultura, María Iglesias, la directora del Museo, Rosa Villar destacó la "generosa" contribución de Novalbos, "un ejemplo a imitar, porque otras personas tienen muchas piezas en casa y no las depositan para que puedan ser disfrutadas por todos".

Novalbos y el historiador y arqueólogo,Ramón Patiño, ofrecieron este viernes en el Auditorio del Museo una charla sobre el hallazgo de los cañones con una conferencia bajo el título "As culebrinas, periplo dun rescate" dentro de la segunda edición del ciclo "A mar de Historias".