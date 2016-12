Maridaje con 'espumosos' y productos de O Condado

nnn Salvaterra de Miño vivió ayer la primera jornada de la tercera edición de la Festa do Viño Espumoso da D.O. Rías Baixas, con gran afluencia de público deseoso de disfrutar de unos 'caldos' excelentes maridados con 'bocados' dulces y salados como ostras, mejillones, jamón, filloas o chocolate. Pero ayer, hubo otras 'atracciones especiales' como el 'descorche de botellas de espumosos con sable a degüelle', que dejó con la boca abierta a más de uno de los presentes (hoy domingo se repite, 17:30h).

La tarde de ayer en el Castelo da Raíña Dona Urraca -igual que la mañana-, fue muy movida, con citas especiales como un curso de iniciación al mundo de los espumosos, impartido por Luis Paadin, Primer Ambassadeur du Champagne de España, en el que los participantes cataron 9 espumosos como cavas, champagnes o lambruscos. O la cita con el Centro Superior de Hostalería de Galicia, que participó por primera vez en esta fiesta con un 'Showcooking' a cargo de un grupo de alumn@s de 1º del Diploma en Gastronomía y Xestión en Cociña, dirigidos por el profesor, José Manuel Mallón. Con los 16 espumosos de las 10 bodegas presentes, incorporporados a las recetas, prepararon exquisiteces con productos de proximidad como la lamprea o las anguilas del Miño en diferentes versiones, que luego degustaron los asistentes..

Hoy domingo, al acto de nombramiento de nuevos miembros de la Cofradía do Viño do Condado e Espumosos, asistirán, además del alcalde, Arturo Grandal, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda y la conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez.n