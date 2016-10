A Guarda urbanizará la calle Concepción Arenal

nnnEl diputado provincial de Mobilidade, Uxío Benítez, confirmó al alcalde de A Guarda que la Diputación financiará la redacción de un estudio de movilidad para el municipio, un documento que servirá para realizar una reforma global de la carretera provincial que pasa por el centro de la villa, Concepción Arenal.

La actuación también incluye marcar zonas a peatonalizar, cambios en las direcciones de tráfico, ubicación de las bolsas de estacionamiento necesarias y ordenará el espacio público en general. Estará listo, según las previsiones, antes de cuatro meses y deberá ser aprobado por el Pleno de la Corporación para darle validez política.

Benítez se reunió con el alcalde, Antonio Lomba, y la mayor parte de los grupos de la Corporación para concretar las características del futuro estudio de movilidad, que entre otras razones, se basa en que la calle Concepción Arenal, que es la única carretera de titularidad provincial en el municipio y tiene la mayor intensidad diaria de vehículos de toda la provincia. Es la columna vertebral de la red viaria en el ayuntamiento del Baixo Miño y pasa por el casco urbano.

Benítez recordó que el Ayuntamiento pidió la urbanización de la calle e incluso presentó un proyecto elaborado por los técnicos municipales.

No obstante, señaló que antes de realizar cualquier actuación es preciso hacer un estudio amplio y riguroso que ponga de manifiesto las necesidades de movilidad no sólo en esa calle, sino en todo el municipio.

"Esta vía es una carretera sensible que vertebra todo el tráfico de la villa", indicó Benítez, y "tiene una parada de buses y y taxis, lleva el tráfico hasta el puerto, está del lado del Mercado municipal y linda con la parte más histórica".n