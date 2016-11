Gondomar dará licencia para celebrar fiestas populares

El alcalde de Gondomar, Paco Ferreira,se acogerá a la circular emitida en su día a la Xunta de Galicia para poder otorgar licencia municipal a las fiestas populares que la soliciten a partir de ahora. Además, para mayor seguridad, Ferreira ha solicitado un informe al Consello Consultivo de Galicia, que avale esta decisión.

Así se lo notificó el regidor en la reunión que mantuvo con los presidentes de las asociaciones gallegas de orquestas y grupos municipales para desbloquear la problemática que afecta a las comisiones de fiestas de distintas parroquias del municipio. Ferreira explicó que el objetivo es evitar las denuncias de la Guardia Civil contra las comisiones de fiestas por al celebración de eventos en sus respectivas parroquias careciendo de la licencia que debe expedir el Concello autorizando la celebración de festejos populares.

El gobierno municipal tiene todas las denuncias sobre la mesa, con la obligación de tramitarlas. Los vecinos de todas las parroquias afectadas se exponen a recibir multas de entre 300 y 30.000 euros por las presuntas irregularidades.

Ferreira argumentó que desde el Concello se denegaron los permisos, "debido a los informes desfavorables de los técnicos municipales" por incumplimiento de los requisitos que exige la Ley de Emprendimiento de Galicia. Se trata de una normativa muy dura que exige a las comisiones de fiestas elaborar un proyecto técnico sobre la actividad que van a desarrollar los mismos requisitos que para la celebración de un concierto o un evento de masas.

Aunque la Xunta publicó más tarde una circular menos restrictiva, que exime de los requisitos legales las fiestas populares al aire libre que no reúnan a más de 20.000 personas, al que se acogieron la mayor parte de los municipios de Galicia, los técnicos municipales de Gondomar, no aceptan esta circular .

Ferreira, preocupado por la situación creada, llamó a la Xunta donde le explicaron que en el caso de las fiestas populares la circular les ampara. "Nos acogeremos a esta circular que la gran mayoría de concellos gallegos siguen, porque las fiestas populares no van a desaparecer en Gondomar y no podemos imponer sanciones a los que trabajan sin ánimo de lucro y en beneficio del interés general", explicó.