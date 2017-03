Gagnon centra la segunda jornada del festival Play-Doc

nnn El controvertido director franco-canadiense Dominic Gagnon, al que este año se le dedica una retrospectiva y que ha programado la sección Cinema Direct, centra parte de las actividades del festival el festival, que proyectará pro primera vez en España sus obras "Of the North" y "Pieces and Love" "All to Hell". Como si se tratase de un antropólogo de la web, Gagnon se interesa por los vídeos anónimos que la gente cuelga en YouTube, a modo de desesperados mensajes en una botella lanzados al ciberespacio. Al trasladarlos de la pantalla de un ordenador a la de una sala de cine, el director crea una especie de comunidad, en la que estas voces solitarias dialogan entre sí y adquieren un nuevo significado. El resultado es un abrumador análisis de la sociedad contemporánea, llena de elementos tragicómicos, entre la solidaridad y la provocación.

Cine gallego

Dentro del ciclo de Cine Gallego, ayer jueves se proyectaron una película de Manuel Vilariño. "Ser luz", que profundiza en el trabajo del premio nacional de fotografía, y un estreno mundial, "Una vez fuimos salvajes", una conversación imaginaria entre la autora Carmen Bellas y el barrio de San Cristóbal, en los arrabales de Madrid. Para completar el programa de ayer se exhibió "El futuro perfecto", de Nele Wohlatz, premio a la mejor ópera prima del festival de Locarno. Wohlatz ya se presentó en 2014 en Play-Doc con "Ricardo Bär", también en competición, una película que codirigió con Gerardo Naumann.

Esta nueva obra se basa en la experiencia real de Zhang Xiaobin, quien se encarnó a sí misma en el rol de protagonista. Es la historia del choque cultural que le produjo su llegada a Argentina con 17 años y sin hablar una palabra de español. Play-Doc avanza con un programa variado, que se completa con los talleres que llenan las mañanas de actividad en el Área Panorámica de Tui, sede del festival. Todo ello después de una jornada de apertura vivida el pasado miércoles marcada por la gran asistencia del público, que llenó la sala principal en las dos películas.

Un año más, y van ya trece ediciones consecutivas, este festival internacional se confirma como un evento capaz de acercar un género minoritario como el cine documental a un público cada vez más amplio. n