La Diputación tiene que asumir trabajo de Fomento en castros

nnn La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, explicó ayer que "tras haber remitido una segunda carta al Ministro de Fomento y no obtener ningún tipo de respuesta relativa a las tareas que le corresponde en el marco del protocolo entre ambas instituciones, firmado en marzo de 2015, para la puesta en valor de 18 yacimientos arqueológicos de la provincia, nos vemos obligados a paralizar los trabajos en A Lanzada y asumir competencias que le correspondían directamente al Gobierno de España".

Carmela Silva mostró su "enorme preocupación" ante esta inacción del Ministerio de Fomento que, pese a tener desde 2015 asignados a este proyecto 4 millones de euros, "no hicieron absolutamente nada". Según indicó la presidenta de la Diputación la única actuación que pusieron en marcha fue sacar un concurso público y adjudicarlo a una empresa para la redacción del proyecto de consolidación, señalización y musealización de los 18 yacimientos arqueológicos de la provincia. Pese a ello, "la empresa a la que se le adjudicó el contrato, tal y como nos indicaron desde lo propio Ministerio de Fomento, no firmará el contrato al menos hasta enero de 2017 extendiendo hasta finales de año o comienzos de 2018 las tareas a acometer en nuestra provincia".

La falta de reacción por parte de Fomento, tal y como manifestó Silva, "nos obligó a parar de trabajar en A Lanzada" y "el personal que trabajaba en A Lanzada se dividió en dos grupos para ocuparse de las tareas de limpieza y conservación preventiva en el Trega y Alobre, obligatorias antes de proceder a la consolidación y que le correspondían la Fomento", explicó.

Con respeto a A Lanzada, paralizada debido la dejadez de Fomento, la presidenta manifestó que la excavación, dando cumplimiento al calendario estipulado en el protocolo con Fomento, remataría en noviembre. Por tal motivo, según Carmela Silva, "estamos estudiando continuar los trabajos hasta rematar de excavar el castro de A Lanzada, tal y como estaba acordado y para cumplir con nuestra parte del protocolo y proceder después, si Fomento sigue sin reaccionar, a la consolidación".

Silva manifestó que "el yacimiento de A Lanzada está a aportar hallazgos de gran importancia" y añadió que además de Cornelia y de los dos bebés aparecidos, al levantar los restos del último menor, se encontraron más huesos en la arena que se corresponderían al menos con uno o dos menores de un año y que hoy por hoy están siendo estudiados en la Universidad de Santiago. n