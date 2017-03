El Concello de Nigrán estrena sede electrónica

n n n Los ciudadanos de Nigrán podrán realizar una serie de trámites sin moverse de casa a través de la nueva sede electrónica que se acaba de poner en marcha al amparo de la Lei 40/2015, de 1 de outubre, de Réxime Xurídico do Sector Público. La nueva sede electrónica del Concello de Nigrán, está dispoñible para los a través de las redes de telecomunicaciones en la dirección electrónica https://sede.nigran.org/, con los contenidos que figuran en la misma, sin perjuicio de la incorporación progresiva de nuevas funcionalidades. Junto a ella, se autoriza la creación y puesta en marcha del registro electrónico, accesible desde sede electrónica y en la que figura también la relación actualizada de los trámites que los vecinos pueden realizar y cuya gestión corresponde al Negociado de Registro e Información del Concello.

El alcalde, Juan González, lo consideró positivo al ser "un paso que había que dar y estamos satisfechos de haberlo dado, porque será beneficioso para los ciudadano".

Reconoció sin embargo, que la implantación es complicada porque gobierno, funcionarios y usuarios deben adecuarse y familiarizarse con el sistema. "Por eso llevamos al pleno de febrero la contratación de cuatro personas con carácter temporal a través del programa 'Nigrán responde 2017-2020' para ayudar a los vecinos a familiarizarse con ella, pero fue rechazada por la oposición", alegó.

Al no ser posible esta vía el gobierno local anuncia que buscará nuevas fórmulas. En principio el regidor encargó esta función al personal del Servicio Municipal 010 . "Afortunadamente tenemos todavía dos personas que prestan este servicio y que han asumido esta labor.

La idea era tener garantizado este servicio durante tres años más de una manera estable, pero no fue posible, "porque se unieron partidos de la oposición con ideas dispares", criticó. n