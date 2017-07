Los comuneros de Camposancos ponen bancos y reclaman fondos

La Comunidad de Montes de Camposancos, que preside Fernando Martínez, colocó 15 bancos artesanales hechos de troncos de eucaliptos y trabajados a motosierra, en distintos lugares del Trega, en el vertiente que mira a Camposancos; entre outros lugares en la pista perimetral, mirador das Estrelas (parque de Chans), Alto de Esìñeiro, Rego de Bico San, A Campana, Outeiro do Lobo y Camiño do Carro.

El presidente de los comuneros de Camposancos lamenta que “el Patronato ingrese anualmente más de 185.000 euros y en el monte directamente no se invierta al menos el cincuenta por ciento de los ingresos” y añade que si el partido del gobierno municipal de verdad quiere que el Patronato tenga futuro tendrá que cambiar radicalmente la forma de hacer. Asegura Fernando Martínez que en el año 2015 el monte no recibió ni un céntimo de inversión del Patronato; en el año 2016 se invirtieron algo más de 36.000 euros, y en este 2017 la misma cantidad a repartir entre las dos comunidades 18.700 euros cada una.

Fernando Martínez considera que, “habiendo dinero de sobra” debe repartirse mejor “y dejarse de cuentos que sí visitas guiadas gratis”, y reclama que cada comunidad tiene que recibir anualmente 35.000 euros del presupuesto del Patronato para poder seguir mejorando todo el entorno del Trega, “de lo contrario tendremos que tomar medidas”.

Tras señalar que las cuentas de Camposancos son públicas, explica que ya invirtieron en el monte bastante más del doble de lo que reciben del Patronato, algo que considera “temerario y lo que no podemos es arruinarnos habiendo ingresos como los que tenemos y que el presidente del Patronato (el alcalde) administra de aquella manera”.

Por otra parte, el 24 de julio, a las 20,30 horas en la casa Cultural de la Comunidad habrá una charla sobre “Sao Estebao de Kandumbu” (Benguela, Angola) "Un proyecto solidario que transforma la vida de las personas" El ponente será Abel dos Santos, educador religioso.