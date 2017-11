Baiona tiene reservas de agua solo hasta fin de año si no llueve

El embalse de Baíña sigue descendiendo y el agua empieza a salir turbia en algunas viviendas según refieren vecinos de Bayona. Las reservas de agua se sitúan al 30,3% según el último Boletín Hidrológico que publicó el organismo público Augas de Galicia esta misma semana. El alcalde Ángel Rodal cifró en 45 días ( un mes y medio) la capacidad de suministro y garantizó la calidad y la potabilidad del agua que llega a los hogares del municipio “que es apta para uso domestico”.

Según explicó este jueves el regidor Baiona tiene actualmente un margen de 45 días para plantearse la conexión a Zamáns a través de la red de abastecimiento de Nigrán y formalizar la petición de agua a los Concellos de Vigo y Nigrán. Sería en último caso y tendría que cursarse la petición, tanto al alcalde de Vigo, Abel Caballero como al de Nigrán, Juan González. El procedimiento estaría en todo caso, coordinado por Augas de Galicia.

Ángel Rodal aclaró que ahora mismo no tiene sentido solicitar el enganche a Vigo, porque de momento, aunque no lloviese, el municipio tiene reserva de agua suficiente hasta finales de diciembre. Llegado el momento habría hablarlo con el alcalde de Vigo, porque el problema es que Zamáns también está muy bajo con solo diez puntos más que la presa de Baiña", explicó.

El regidor aguarda que el margen actual sirva para llegar hasta finales de diciembre, pero espera que antes de esas fechas llueva unos cuantos días seguidos para que el nivel del agua comience a recuperarse. En caso contrario, el gobierno local se vería obligado a adoptar medidas restrictivas. "Esperemos que no haya necesidad de ello" recalcó. Hasta ahora se ha solicitado la colaboración ciudadana mediante la publicación de dos bandos municipales desde la Alcaldía, el último publicado esta misma semana. “Esperemos que llueva y no sea necesario”, dice Ángel Rodal.

Concluye el enganche de 15 viviendas en Sabarís

Baiona terminó esta semana las obras de ampliación de la red de abastecimiento de agua a 15 viviendas situadas en la parroquia de Sabarís con una inversión de 34.000 euros.

Las obras ,que se acometieron en el Camiño de As Pereiras en Bouzós y en el de Vesadiña, en O Caeiro, mejoran tambien el suministro de las viviendas que ya disfrutaban del servicio debido al aumento de la presión del agua.

El concejal de Urbanismo e Infraestructuras, José Ángel Bahamonde, indicó “que con estas obras se reduce de manera considerable el número de viviendas que no disponen aún de este servicio necesario para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos en las parroquias", señalo.