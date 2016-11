Arbo se recupera del fuego

nnn La titular de Medio Rural, Ángeles Vázquez, se desplazaba ayer hasta el Concello de Arbo para supervisar -en compañía del alcalde, Horacio Gil-, las zonas afectadas por los grandes incendios del pasado mes de agosto, comprobando que algunos de los trabajos de recuperación están muy adelantados, y que ya hay 'leiras' totalmente limpias.

En sus declaraciones durante la visita, la conselleira puso de relieve el importante esfuerzo llevado a cabo para recuperar el potencial forestal en estas áreas dañadas "que agora toca rexenerar e facer de novo o monte produtivo, o coidado medioambiental, e un modo de vida para que a xente se asente no rural".

Vázquez, acompañada por el regidor arbense, también aprovechó para concretar la inversión de la Xunta "temos un orzamento de 6 millóns de euros, e a pretensión agora mesmo é consolidar o que son os solos en sí, que non sufran mais do que xa sufriron".

Durante la visita se explicó que una de las técnicas empleadas -por su gran eficacia, capáz de reducir la erosión en más de un 09 por ciento en las áreas donde se aplica-, es la conocida como 'mulching', consistente en distribuir paja y otros materiales de orígen vegetal en las áreas afectadas, bien manualmente o desde un helicóptero (helimulching), para regenerar suelos y evitar arrastres provocados por las lluvias. En el caso concreto de Arbo, ya se empleó este tipo de técnica en más de 70 hectáreas y se colocaron barreras filtrantes en 3 kilómetros para proteger el suelo.

Se recuperaron pistas, se mejoraron infraestruturas forestales, cunetas y cierres ganaderos quemados así como otros trabajos de cara a facilitar la capacidad de evacuación de aguas, y actuaciones específicas de consolidación de suelos y control de riesgos hidrológicos erosivos además de eliminar la madera quemada -sin valor en el mercado-, para finalmente regenerar el arbolado.n