Morat refrescó el verano vigués

Morat ofreció una fiesta ayer en el Auditorio. Con todas las entradas vendidas desde hace días, los colombianos despertaron pasiones entre un público entregado, donde dominaron las adolescentes. Con “Mi nuevo vicio”, el tema que sacaron junto a Paulina Rubio, saltaron al escenario, entre la ovación del respetable, completamente desatado. Al terminar el primer tema se dirigieron al público con un "hola Vigo" que desató pasiones. Así comenzó la actuación de la gira “Desconcierto” que trajo al grupo revelación a las fiestas de Vigo. Como el resto de la programación, bajo el lema “Cíes, Patrimonio da Humanidade”, Morat dio motivos para bailar y saltar de los asientos.

No faltaron los temas que más han sonado como “En un solo día”. “Aprender a querer” “Mil tormentas”. Morat aprovechó la ocasión para decir al público vigués "menudo paisaje tenéis".

Los asistentes tuvieron oportunidad de escuchar alguno de los últimos temas compuestos este año como “Ladrona”, “Yo contigo, tu conmigo” o “Amor con hielo”, que ya están incluidos en la revisión de su único disco, “Sobre el amor y sus efectos secundarios”.

El concierto continuó y los chicos de Morat (Simón Vargas Morales, Juan Pablo Isaza, Martín Vargas Morales y Juan Pablo Villamil) demostraron tener muy bien aprendida la lección. Con movimientos estudiados y cuidados iban de un lado al otro del escenario sin dejar de hacer guiños de complicidad a unos espectadores que en la primera mitad del recital ya los tenían en el bolsillo.

Y entonces, con la locura ya instalada en la sala, sonó “Una vez más”, consiguiendo levantar al más reacio. El nivel de intensidad no descendió, aún con temas que todavía están en vías de convertirse en éxitos. Y así, el tiempo pasó rápido, sin dar lugar a recuperarse de una intervención para que llegase la siguiente. Entonces, los artistas se despidieron. Pero solo fue el primer adiós. Regresaron al escenario para ofrecer un único bis. Como broche de oro dejaron dos temas para dejar un buen sabor de boca: “La última vez” y como no podía ser de otro modo, sonó la que un año más se ha convertido en la canción del verano “Como te atreves” con la platea totalmente entregada.