La importancia del marketing de contenidos para la promoción online de las empresas

Para afrontar esta situación, estudiar Marketing es garantizarse un empleo estable, pues tiene una de las tasas de desempleo más bajas de nuestro país. El Marketing es para muchos la carrera del futuro. Su amplia incidencia en empresas de todo tipo hace que cursar esta carrera sea una de las mejores decisiones que los estudiantes pueden tomar en el momento de ingresar a la universidad.

Las empresas están constantemente reinventándose y buscando nuevas formas de inspirar, liderar y reclutar al mejor personal para dar vida a sus campañas de marketing. Y con unos consumidores cada vez más quisquillosos, con un plazo de atención más corto, este año van a tomar relevancia la creación de contenidos, la especialización y la resolución de problemas.

Marketing de contenidos, la clave para avanzar online

El marketing de contenidos crece en importancia. Las empresas llevan ya unos años entendiendo el valor de un contenido relevante y valioso para atraer a un público objetivo y bien definido, con el que convencerlos para la conversión de visitante a cliente de hecho. Las empresas necesitan resultados en este sentido, por lo que, para realizar el mejor y más efectivo marketing de contenidos, posicionamiento SEO, publicidad online, etc. cuentan con el servicio de agencias de marketing como NeoAttack, expertos en creación de contenidos optimizados para SEO.

Es muy importante realizar marketing de contenidos y la empresa en la que se deposite la confianza de realizarlo deberá mejorar la imagen de marca, dándole a los usuarios contenidos útiles y personalizados, con lo que mejorarás tu reputación y visibilidad, de forma exponencial. Además, esto permite generar relaciones directas y cercanas con los usuarios de forma natural y abierta. Es una técnica muy rentable, puesto que consigues ventas y mejoras tu posicionamiento en buscadores. Te hace pensar inevitablemente en tus usuarios, con la infinidad de ventajas que ello conlleva.

Un ejemplo de aplicación perfecta de este marketing de contenidos a una web, lo encontramos en la página web de referencia para cafeteros de toda la red. En micafetera.com, podemos apreciar unos textos optimizados al límite para la captación de usuarios, con información muy interesante para todos aquellos amantes del café que buscan algo más en un blog con este tema tan apasionante. Una web con el mayor crecimiento en guías de compras de todo su rango, donde ofrecen las mejores aplicaciones para consumidores de café. Para los que agradecemos un café recién hecho y vamos con prisas, ha nacido una generación de aplicación cafeteras que nos van a hacer la vida más cómoda, cafeteras que pueden ser activadas a distancia con un smartphone para hacerte los mejores cafés personalizados que puedas imaginar, o aquellos que más te gusta saborear.

El marketing de contenidos crece y abarca todos los campos. Y es que, a diferencia del marketing tradicional que les hablaba a las personas, el marketing de contenidos habla con las personas, abriendo todo un campo nuevo de la comunicación con el cliente, que proporciona una mayor fidelización de estos y, por lo tanto, mayores ventas.

Para promocionar los contenidos no solo están las redes sociales, Facebook, Twitter, etc., hay que diversificarse y se alcanzarán mayores cotas de captación y leads. Así mismo, también es interesante diversificar en audiencia, usar posts, imágenes, infografías, vídeos, webinars, screencasts, ebooks, podcasts, presentaciones, etc., que lograrán una mayor repercusión allá donde se visualicen.

El marketing de contenidos está cobrando tal importancia que no son pocas las agencias que nacen con una especialización concreta de la misma. Profesionales de un sector que conocen estos fundamentos de la escritura persuasiva y del SEO y se centran y focalizan la creación de los contenidos en una materia dada y conocida por ellos profundamente.

Un ejemplo que clarificará esta explicación lo encontramos en la web de marketing para restaurantes Citriconsultores, una página dirigida y diseñada por expertos en consultoría gastronómica y marketing para restaurantes, donde se enseña a captar la atención del cliente en este sector tan demandado. Como ellos mismos explican en esta web: “El marketing para restaurantes es un conjunto de técnicas que buscan orientar y guiar a este tipo de establecimientos para conseguir alcanzar unos objetivos exitosos según las características que presente cada negocio”.

Sin contenido no hay valor. Para ser relevante en internet y poder rentabilizar los recursos que le dedicas, debes comprender la importancia del marketing de contenidos y comenzar a usarlo.

No solo marketing para las empresas

Efectivamente, las empresas no solo necesitan buenos profesionales en el marketing, aunque es una función vital para ellas, y los que trabajan en este campo tienen el futuro más que asegurado. El estudio Top25 Profesiones Digitales 2016 indicó recientemente que durante los próximos años los perfiles profesionales más demandados corresponderán al marketing digital y el social media (un 68% de total de las ofertas laborales).

Igualmente demandados se encuentran los sectores de la administración y dirección de empresas, además en este caso las nóminas y la seguridad del empleo estable son considerablemente mayores. Las empresas demandan personal cualificado con MBA marketing o un máster de administración de empresas online entre sus conocimientos y títulos, por lo que es un acierto total estudiar un MBA online para estar capacitado para cubrir alguno de estos puestos tan solicitados por la empresa moderna.

Estudiar online, es el sistema que cobra día a día más repercusión y seguidores. En el caso de estudiar un máster en administración de negocios no lo es menos. Te ofrece la oportunidad de adecuar los horarios libremente, además de una disminución en los costes. Tranquilidad y flexibilidad para mejorar en tu calidad de vida futura. Una opción sin límites que hay que aprovechar.