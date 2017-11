Samaín y Magosto escolar en el CEIP Virxe dos Remedios

En el CEIP Nosa Señora dos Remedios, de Ponteareas -según explican desde el equipo de 'Imaxe e Relacións cos medios de comunicación'-, entre el 23 y el 31 de octubre "celebramos o Samaín-Halloween no noso centro cunha exposición de cabazas e outras 'criaturas terroríficas' feitas polos escolares coa axuda dos seus pais e nais".

También el equipo de Biblioteca organizó una actividad para el martes 31, última jornada de la iniciativa, en la que el alumnado de los nivles más altos, redactaron historias de miedo que luego leyeron a sus compañeros."E tamén escoitamos algunhas cancións relacionadas co Samaín-Halloween, e a nosa lectora de Londres, Emily, explicou no seu idioma como celebran esta festa no seu país".

Una de las cosas de esta fiesta, con las que más disfrutan cada año los escolares de todas las edades, son los disfraces, que este año -como siempre-, fueron muy variados dentro de la temática alrededor de los personajes de terror predominando los zombies, los dráculas y draculinas, vampiros y vampiresas. Una jornada estupenda en la que, durante el recreo, se lo pasaron fenomenal.

Y dentro de las celebraciones propias del otoño, los escolares de este colegio ponteareano, el viernes, 3 de noviembre disfrutaron de un tradicional Magosto, en el que participaron todos, incluidos los 'profes'. "Neste curso decidimos non facer fogueiras e cociñamos as castañas en asadores, e rapaces e rapazas construíron caixiñas e cucuruchos para recollelas".