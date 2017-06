Feijóo advierte que sería "muy malo" para España "borrar la frontera entre PSOE y Podemos"

Así lo ha manifestado después del cambio de posición del PSOE en el tratado de libre comercio con Canadá (CETA), que no apoyará, lo que Feijóo ha interpretado como "una enmienda a la totalidad" a la política exterior que hasta ahora había defendido el PSOE.



"Supongo que habrá un político más contento que ningún otro, que se estará frotando las manos con lo que le ocurre al PSOE. Pablo Iglesias estará frotándose las manos", ha subrayado, antes de augurar que la "desestabilización" de Podemos a Pedro Sánchez en el PSOE será similar a la que "se está observando" con Alberto Garzón en IU.



Feijóo también ha manifestado que en el Parlamento gallego "se empieza a ver" esta aproximación del PSOE a las mareas (ha ejemplificado con su apoyo hace un mes a que se abra en el Congreso una comisión de investigación sobre el accidente ferroviario de Angrois).



En todo caso, ha apelado una vez más a que la frontera entre Podemos y el PSOE "no se borre". "No perdamos la esperanza de que Pedro sanchez pueda utilizar su segunda oportunidad por el bien de su partido y de su país", ha concluido.