Sainz: "Octavo no está nada mal para empezar el año"

El piloto español de Fórmula Uno Carlos Sainz (Toro Rosso), que terminó octavo en el Gran Premio de Australia, dijo que "no está mal para empezar el año" y lamentó que la estrategia del equipo no le haya permitido acercarse más al séptimo lugar.



"Octavo no está mal para empezar el año", declaró Sainz, que explicó que la carrera fue "rara" y relató que su equipo le indicó que dejara pasar durante la carrera a su compañero ruso Daniil Kvyat, que luego tuvo que pasar por talleres, con lo que volvió a su puesto y le impidió poder acercarse más al séptimo que ocupaba el mexicano Sergio Pérez (Force India).



"Hemos salido bien, nos hemos puesto octavos, luego séptimos con el abandono de (Romain) Grosjean. Hemos hecho la parada, por delante de `Checo` Pérez, que nos ha pasado volando en la recta y he tenido que jugármela para aguantar la posición, pero era difícil", relató.



"He tenido que dejar pasar a mi compañero, me lo ha pedido el equipo. Luego él ha tenido que parar y hemos acabado octavos atacando a Pérez que se ha escapado por poco", añadió Sainz.



El piloto madrileño explicó que perdió entre cinco y siete segundos por esta maniobra ordenada por Toro Rosso. "No sé si no habiéndole dejado pasar, a lo mejor Pérez hubiera estado más cerca", lamentó.