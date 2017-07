Morata recala en el Chelsea

El Real Madrid informó ayer que alcanzó un acuerdo con el Chelsea para traspasar al delantero Álvaro Morata al club inglés, en una operación estimada en unos 80 millones de euros.

"El Real Madrid y el Chelsea han acordado el traspaso del jugador Álvaro Morata, pendiente del reconocimiento médico pertinente", informó la entidad madridista. "El club quiere mostrar su agradecimiento por estos años de dedicación y profesionalidad y por su comportamiento ejemplar desde su formación en nuestra cantera hasta su trayectoria con el primer equipo", agregó.

Álvaro Morata se ausentó del entrenamiento que el Real Madrid realizó en las instalaciones de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). El internacional español se quedó en el gimnasio, según precisó el departamento de prensa del club. No obstante, en un momento de la sesión, el delantero entró en el North Athletic Field y se despidió de sus compañeros, con los que ha compartido más de una semana de trabajo en California.

La cantidad de 80 millones de euros es la más elevada que jamás ha pagado un club por un futbolista español y separó definitivamente a Morata del equipo en el que prácticamente se formó. Aunque inició su carrera en el infantil del Atlético de Madrid y en el cadete del Getafe, en la temporada 2008/09 dio el salto a la cantera madridista.

Tras confirmarse su marcha, el futbolista explicó que "ha sido un verano un poco extraño para mí. Han pasado muchas cosas. Al final, si Dios quiere, mañana estaré en un club que desde hace unos años me ha querido, con un míster con el que he hablado constantemente, así que estoy muy contento. Me he estado entrenando a tope por lo que pudiera pasar, pero estaba claro que mi objetivo era este. Me da pena irme del Madrid, pero espero que todo me vaya bien en el Chelsea".

Morata añadió que "ha sido un placer jugar en el Madrid y siempre iré con el Madrid menos cuando juegue contra el Chelsea. ¿Si me voy para ser protagonista? Si no, no me hubiera movido".

Sobre si se sintió decepcionado por su segunda etapa en el Real Madrid, el delantero expresó que "no, para nada. He ganado cuatro títulos, entre ellos mi segunda Champions. Así que me voy feliz porque la última vez que me puse la camiseta fue en Cibeles".n