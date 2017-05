Falque: "La temporada me ha dejado un sabor agridulce"

El Coruxo cerró el pasado domingo la temporada 2016/17, la quinta consecutiva en Segunda División B, con una meritoria octava plaza tras imponerse al Lealtad en el campo de O Vao (2-0). Gustavo Falque, presidente del club vigués, se muestra satisfecho con el trabajo del cuerpo técnico y los jugadores, pero admite su decepción por no lograr la clasificación para la Copa del Rey, un objetivo que el equipo tuvo muy cerca.

"Acabar octavos en una competición tan complicada no se puede decir que sea una mala posición, lo que pasa es que tal como fue la temporada, que estuvimos siempre entre los siete primeros, te queda un poco de mal sabor de boca por el último tercio de la campaña. Es un sabor agridulce: por un lado hay que valorar ese octavo puesto, que creo que tiene muchísimo mérito, pero te queda la pena de no habernos clasificado para la Copa del Rey y no haber quedado un poco más cerca del cuarto", explica el máximo responsable del Coruxo.

Falque tiene claro que la mejor parte de la temporada de su equipo fue "sin duda, los dos primeros tercios de la competición. Hasta finales de enero, el equipo tuvo un tono físico muy bueno, acompañado de un muy buen juego. Luego dimos un bajón importante, cuando quedaban doce partidos para terminar, no sé si debido a la parte física o a que tuvimos jugadores lesionados durante toda la temporada, cargamos mucho a otros y al final se te acaban las fuerzas".

Lo peor, por supuesto, estuvo en la investigación al equipo por el supuesto amaño del partido contra el Racing de Ferrol en A Malata, un asunto pendiente todavía de resolución y del que Falque afirma que "es injustificado. Somos un equipo totalmente sano y hay días en los que no salen las cosas, pero de ahí a otra cosa hay un mundo de diferencia. Yo creo saber un poco de dónde ha venido todo esto y en su momento lo explicaremos".

De cara al próximo curso, Gustavo Falque asegura sentirse "encantado" con su actual entrenador, Rafa Sáez, pero apunta que "lleva cuatro años, el tiempo va pasando para él, para mí y para todos, y ya veremos. Ahora hemos terminado una pequeña etapa y al final de mes o primeros de junio hablaremos y veremos por dónde vamos, porque la próxima temporada queremos ser un poco más ambiciosos". En este sentido, el presidente reconoce que habrá cambios en la plantilla y que "me gustaría tener el grueso del equipo listo para cuando empecemos la pretemporada, que será el 10 o el 12 de julio". n