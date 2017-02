Cómoda victoria azulgrana que le mantiene como líder en solitario

A falta de tres jornadas para el final de esta fase, el equipo de Xavi Pascual, tiene dos compromisos trascendentales en las dos próximas jornadas, recibiendo al Flensburg en el Palau y visitando al THW Kiel, en un encuentro clave.



También será clave, pero en Liga Asobal, el encuentro del sábado en el Palau (17:00) frente al Naturhouse La Rioja. La victoria barcelonista podría dejar ya visto para sentencia el título de esta temporada.



En cuanto al encuentro, aunque los helvéticos marcaron el primer tanto del encuentro, los azulgrana se fueron rápidamente arriba (1-4, m.3), pero el meta local Bringolf encadenó una serie de buenas paradas y la `estrella` local, el central húngaro Gabor Császar, recortaba distancias (4-5, m.6). Al minuto siguiente Vícotr Tomás caía en mala posición y ya no jugaría en el resto de partido.



Mientras, los ataques locales se perdían con malos lanzamientos y Ariño establecía el 6-10 (m.17) y el técnico local, el esloveno Peter Kukucka pedía tiempo.



Con las bajas de hombres claves como Manuel Liniger, Nik Tominec y Markus Richwien, el Kadetten tenía poca rotación y de nada le servía al técnico local porque los fallos de su ataque provocaban la escapada azulgrana (9-16, m.27) con Kiril Lazarov y Kamil Syprzak muy efectivos. Además, el técnico local empezaba arriesgar colocando en ataque siete jugadores de campo sin portero.



Esto provocó que su equipo, ante un rival de la experiencia del Barcelona, le endosase cuatro tantos de campo a campo para cerrar la primera mitad con un claro 10-18.



El meta austríaco Nicola Marinovic, uno de los pocos que juegan con gafas, releva a Bringolf en la meta suiza y el Barcelona bajó un poco su intensidad, jugando con más calma y esto permitió a los suizos acercarse en el marcador 21-26 (m.50), pero Xavi Pascual pedía tiempo para ordenar más intensidad y cambiaba la defensa a 5-1 con Dika Mem como avanzado.



El pivote Lucas Meister apretaba más el marcador (22-26, m.52), pero dos errores locales permitían dos tantos seguidos de Timothey N`Guessan (22-28, m.53) y quitar presión a los azulgrana.



Csazar volvió a demostrar calidad en los minutos finales para acabar con siete tantos, pero todo estaba ya sentenciado (24-31)



- Ficha técnica:



24 - Kadetten Schaffhausen (10+14): Bringolf (Marinovic, m.31 a 60); Delhees (2), Küttel (4), Meister (5), Maros (2), Graubner (-), Muggli (1) -siete inicial- Császar (7), Markovic (1), Pendic (-) y Brannberger (2)



31 - FC Barcelona Lassa (18+13): Ristovski; Víctor Tomás (-), Lazarov (4), Sorhaindo (3), Andersson (1), N`Guessan (4) Ariño (2) -siete inicial-, Raúl Entrerríos (-), Syprzak (4), Mem (3), Viran (1), Jicha (1), Valero Rivera (4, 2p) y Saubich (4).



Árbitros: Lars Jorum (NOR) y Havard Kleven (NOR)



Exclusiones por dos minutos: A Meister (m.17), Brannberg (m.30), Kuttel (m. 37) y Muggli (m.57) por el Kadetten y a Viran (m.9), Jicha (m.25)por el Barcelona.



Parciales cada cinco minutos: 1-3, 3-4, 6-8, 7-12. 9-13 y 10-18 (descanso).13-21, 16-22, 19-25, 21-26, 22-28 y (final).



Incidencias: Encuentro correspondiente a la undécima jornada de la primera fase de la Liga de Campeones, grupo A, disputado en el BBC Arena de Schaffhausen, totalmente lleno, con 3.500 espectadores en las gradas.