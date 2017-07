Antes y después del 92

El Centro de Alto Redimiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) celebró ayer sus 30 años como motor de la revolución del deporte español en un acto repleto de autoridades y presidido por el rey Felipe VI que formó parte de los festejos por el 25º aniversario de Barcelona 1992, que se cumplió precisamente ayer.

Unas 700 personas, entre ellas muchos de los deportistas que han pasado por el centro del alto rendimiento, asistieron a un evento que empezó con la mítica canción "Barcelona", de Freddy Mercury y Montserrat Cabellé, interpretada por un coro de gospel.

Durante una hora y cuarto, se alternaron los parlamentos con las proyecciones audiovisuales, que recordaron las medallas que logró España en aquellos Juegos y la forma en la que muchos de esos deportistas prepararon aquella cita entrenándose en el CAR.

Felipe VI presidió un acto al que también asistieron el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría; el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo; el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach; el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Jose Ramón Lete; o el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco. Muchas más autoridades que deportistas ilustres, entre los cuales se encontraban Gervasio Deferr (gimnasia), Tommy Robredo (tenis), Ona Carbonell (natación sincronizada) o Ander Mirambell (skeleton).

José Ramón Lete, presidente del CSD, subrayó que Barcelona'92 supuso "un punto de inflexión" en el desarrollo del deporte español. "Uno de esos momentos sublimes e inolvidables de nuestra biografía deportiva", añadió el ex secretario xeral para o Deporte de Galicia, que recordó que "hay un antes y un después" de los Juegos Olímpicos de Barcelona, apuntando que desde París 1900 a Seúl 1988 España sólo había ganado 27 medallas "y desde Barcelona hasta hoy, hemos conseguido 123".

El presidente del COI, Thomas Bach, también elogió la "excelencia técnica" del CAR, "un punto de inflexión en el deporte español como también lo fueron los Juegos de Barcelona". Bach recordó el poder de unión que tiene una cita olímpica y se despidió con el famoso "amigos para siempre", que forma parte del imaginario Barcelona'92.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, subrayó que Cataluña siempre estará "agradecida y comprometida con el movimiento olímpico y que ya tiene "la mirada puesta en la posibilidad de acoger una nueva cita olímpica en el futuro".

El acto finalizó con un guiño, el de una voz en off que advertía que el sueño olímpico aun no se había acabado y que emplazaba a los presentes en pensar ya en la celebración de unos próximos Juegos Olímpicos de Invierno. De hecho, Barcelona ya trabaja para albergar los de 2030. El sueño olímpico sigue vivo 25 años después.n