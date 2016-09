La hora juega en contra de una gran entrada

No hay datos oficiales de venta de entradas el día previo al encuentro de esta tarde en Balaídos, que enfrentará a Celta y Panathinaikos en el regreso de una competición continental al estadio vigués casi una década después. Y que el club celeste no dé cifra alguna suele ser debido a que el despacho de localidades no es alto. De hecho, en la tarde de ayer la actividad en las taquillas era mínimo, aunque en la entidad confiarán en que los socios respondan para que las gradas del recinto municipal tengan un buen aspecto esta tarde.

Obviamente, el horario del partido –que se repetirá en los otros dos encuentros de la fase de grupos ante Ajax y Standard de Lieja– no ayuda en absoluto a que la entrada sea magnífica, como correspondería a una cita histórica como la de hoy. A este aspecto se refirió ayer Iago Aspas en la previa del encuentro, queriendo hacer de tripas corazón. "No es un horario fácil pero si queremos jugar en Europa es a lo que tenemos que acogernos. Tengo entendido que a uno de los equipos del grupo le tenía que tocar jugar en casa a las siete. Nos tocó y no queda más que acatarlo", sostiene el moañés.

Por parte del Panathinaikos, no se espera más de un centenar de aficionados, incluyendo las invitaciones cedidas al club heleno.n