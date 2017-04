Ganar como única opción

El Celta B y el Boiro se enfrentan este mediodía en Barreiro con objetivos opuestos pero con la misma necesidad imperiosa de sumar los tres puntos. El filial celeste, para mantenerse al frente de la clasificación una semana más con la que sería su novena victoria consecutiva. Los coruñeses, que tienen el puesto de promoción a cuatro puntos, para seguir vivos en la lucha por la permanencia. Dos retos muy distintos pero igualmente importantes.

El equipo vigués afronta el encuentro en el mejor momento de la temporada, después de ocho triunfos consecutivos y de golear la semana pasada al Coruxo en el derbi vigués de la categoría (0-4).

Alejandro Menéndez no podrá contar en esta ocasión con su capitán, Kevin Vázquez, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, ni con Joao, lesionado.

Agus es el jugador que tiene más posibilidades de cubrir la ausencia de Kevin en el lateral derecho, en un once que podría estar formado por Néstor Díaz en la portería; Agus, Roger Riera, Alende y Samu en defensa; Borja Fernández y Gus Ledes en el centro del campo, con Juan Mera y Juan Hernández en las bandas; y Hicham y Borja Iglesias en punta. Completan la convocatoria del filial Ángel, Castellano, Robert, Brais Méndez, Dani Molina, Adrián y Solís.

Por su parte, el Boiro llega a Barreiro en una situación opuesta, metido de lleno en los puestos de descenso tras encadenar siete jornadas sin ganar.

El técnico excéltico Fredi Álvarez dirige un equipo con el que vuelven a Vigo tres futbolistas que han vestido la camiseta celeste -Pillado, Soto y Pablo Crespo– y que estará acompañado por un buen número de aficionados del Barbanza en las gradas.

Fredi no podrá disponer en este encuentro del lateral izquierdo Jimmy, que el pasado fin de semana vio la tarjeta roja en el empate del Boiro con el Palencia (0-0) y cumple la correspondiente sanción.

Celta B: Néstor Díaz; Agus, Roger, Alende, Samu; Juan Mera, Borja Fernández, Gus Ledes, Juan Hernández; Hicham y Borja Iglesias.

boiro: Guillén; Axel, Mateo, Catú, Yago; Borja Yebra, Gonzalo; Cano, Romay, Juampa; y Pedro Beda.