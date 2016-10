Dueñas se fija en Galicia

El seleccionador nacional de balonmano, Jorge Dueñas, ha incluido a la jugadora del Godoy Maceira Porriño Sara Gil y a la del Mecalia Atlético Guardés África Sempere en la preselección de la que saldrán las dieciséis elegidas para el próximo Campeonato de Europa, que se celebra en Suecia entre el 4 y el 18 de diciembre. La polivalente pivote Sempere, campeona del mundo universitaria este verano junto a su compañera Estela Doiro, ya había tenido la oportunidad de entrenar en el pasado con la selección española absoluta, mientras que la extremo izquierdo Sara Gil es la primera vez que entra en una convocatoria de Dueñas.

España continúa con su relevo generacional. Algunas de las integrantes de la mejor generación que ha tenido nunca el balonmano femenino en este país siguen en la selección (Carmen Martín, Marta Mangué, Macarena Aguilar, Silvia Navarro...), pero otras ya se han retirado (como la viguesa Begoña Fernández o la vasca Eli Pinedo, que dijo adiós tras Río 2016) y en su lugar van entrando las nuevas promesas del balonmano nacional. Entre ellas se encuentran África Sempere (1992) o Sara Gil (1994), que el martes cumplió 22 años y ayer recibió "el mejor regalo" posible. "No me lo esperaba para nada. Llegar a la selección era un objetivo que tenía a largo plazo y estoy muy contenta de estar por lo menos en esa lista de 28. Me alegró un montón verme ahí. Era algo con lo que no contaba. Cuando me vi en la lista no sabía ni qué decir. Es el mejor regalo que podía tener por mi cumpleaños, sin duda", asegura la extremo izquierdo del Godoy Maceira, una de las candidatas a ocupar el lugar dejado precisamente por la mencionada Eli Pinedo, pues actúa en su misma posición. "Es complicado estar a la altura de jugadoras como Eli Pinedo o cualquiera de las que han jugado en la selección en los últimos años y se han ido retirando. Las que venimos por detrás tenemos que ir poco a poco, pero estoy segura de que yo o cualquier otra jugadora joven que tenga la oportunidad vamos a dar el máximo", asegura Sara, satisfecha en cualquier caso con estar en esta preselección: "No es fácil llegar a la selección y sólo el hecho de que el seleccionador te tenga en cuenta, al menos para estar en esa lista de 28, ya es mucho".

África Sempere y Sara Gil han protagonizado, junto al resto de sus compañeras, un magnífico inicio de temporada con el Guardés y el Porriño, invictos ambos hasta que el sábado pasado se vieron las caras en A Sangriña, con triunfo para las locales. El Mecalia acabó tercero en División de Honor las dos últimas campañas, tras Bera Bera y Rocasa, por lo que lo más llamativo ha sido el paso adelante que ha dado un Porriño que ya estaba, eso sí, asentado en la zona media alta de la tabla. Sara señala al trabajo como la clave del equipo que dirige Abel Estévez. "Lo que hemos conseguido en este inicio de temporada es algo que hemos trabajado desde la pretemporada. Han sido meses dándole caña, trabajando mucho en los entrenamientos, y los resultados son los que son, los que se ven. Personalmente, además, me siento muy bien", explica la extremo del Godoy Maceira, que cumple su segunda campaña en la ribera del Louro. "El Castelldefels, el club en el que yo estaba, bajó y decidí cambiar de equipo. Entre las ofertas que tenía me decanté por el Porriño por su estilo. Sabía que aquí había gente muy luchadora, que lo da todo en la pista, y creía que yo podía encajar bien, aportar mis virtudes y mejorar en aquello en lo que tengo más margen de mejora. Y la verdad es que todo ha ido genial. No tengo ninguna queja, me encantan mis compañeras, el estilo de los entrenamientos y el ambiente que hay aquí. Espero seguir mucho tiempo en el Porriño", valora la catalana, que con 39 goles en 6 partidos se ha situado en el quinto puesto en la tabla de realiadoras de la División de Honor, igualada con Patricia Alonso (Valencia) y Judith Vizuete (Granollers). África Sempere, undécima en dicha lista con 35 tantos, también es la máxima realizadora del Guardés por delante de su compañera Haridian Rodríguez, internacional absoluta pero que no está entre las 28 elegidas por Jorge Dueñas en esta ocasión. Sí lo están Naiara Egozkue y Anna Manaut, hasta hace unos meses jugadoras del Mecalia.

Las diferentes selecciones tienen de plazo hasta el día 3 de diciembre, día previo al inicio del Europeo, para anunciar la lista definitiva de 16 jugadores, que en todo caso tendrán que salir de la preselección de 28 ya enviada a la federación europea. Durante el torneo se podrán realizar hasta un máximo de tres cambios en la convocatoria, siempre partiendo de la lista en la que están Sempere y Gil.

Mientras tanto, la pivote ilicitana y la extremo catalana tratarán de seguir sumando victorias con el Guardés –que mañana visita al Rocasa– y el Godoy Maceira, que el sábado juega en León. Abel Estévez maneja un equipo repleto de jugadoras jóvenes pero con experiencia, como señala Sara Gil: "Por ejemplo, Cecilia o Sarai son un año más jóvenes que yo, pero llevan jugando mucho tiempo ya en División de Honor y esa experiencia se nota cuando te enfrentas a otros equipos con jugadoras jóvenes pero sin tanta experiencia".n