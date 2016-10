El Celta B visita al Osasuna B con la baja de Samu en defensa

nnn El Celta B visita este mediodía al filial del Osasuna con la intención de sumar una nueva victoria que le permita mantenerse en el tercer puesto que ocupa actualmente en la clasificación.

El equipo vigués sumó la semana pasada ante el Valladolid B el sexto triunfo de la temporada en un partido en el que no mostró su mejor juego, pero supo sufrir y se llevó los tres puntos con un solitario gol de Borja Iglesias desde el punto de penalti.

Recuperar su versión más brillante es el objetivo del equipo de Alejandro Menéndez, que no podrá contar con el lateral izquierdo titular, Samu Araújo, que cumple partido de sanción. Adrián Castellano podría ser el elegido para sustituir a Samu en un once que, por lo demás, apenas presentará cambios con respecto al que viene actuando regularmente en este inicio de campaña. La única duda estará en la portería, donde Menéndez deberá elegir entre Néstor o Iván Villar.

El filial celeste tendrá enfrente a un Osasuna B que también ha empezado el curso con buen pie y que actualmente ocupa el sexto puesto en la clasificación con 14 puntos, seis menos que los vigueses. El técnico del conjunto pamplonés, José Manuel Mateo, ha confeccionado una convocatoria formada por Álvaro Fernández, Juan Pérez, Aritz Eguaras, Aitor Buñuel, Steven, Ivan Márquez, Endika Irigoyen, Julen Hualde, Imanol García, Antonio Otegui, Imanol Arana, Miguel Díaz, Jaime Dios, Kike Barja, Álex Sánchez, Javi Martínez, Nuha y Mikel Yoldi.

El Osasuna B, que viene de empatar con el Palencia en la jornada anterior (0-0), ha marcado hasta el momento 13 goles y ha encajado 11, unas cifras que mejora en ambos casos el Celta B.



Osasuna B: Álvaro Fernández, Eguaras, John Steven, Galarza, Endika Irigoien, Luis Perea, Imanol García, Kike Barja, Miguel Díaz, Jaime Dios y Nuha.

celta B: Iván Villar, Kevin, Roger Riera, Alende, Castellano, Borja Fernández, Gus Ledes, Juan Hernández, Hicham, Joao y Borja Iglesias.