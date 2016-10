Una afición fiel, en el fondo

Balaídos vivió ayer ambiente de competición continental en el día antes del partido. Cierto es que hace unas semanas pasó por aquí el Panathinaikos, pero apenas trajo consigo un centenar de seguidores y todos llegaron el mismo día del encuentro. Y ayer, el Ajax abrió su entrenamiento vespertino en deferencia a la avanzadilla del millar largo de aficionados holandeses que esta tarde-noche se espera en el estadio vigués. Un grande de Europa que estará fielmente acompañado.

Esos aficionados aterrizaron, con una media hora de retraso sobre el horario previsto, junto a su equipo –y un numerosos grupo de 'notables' entre los que se hallaban ex jugadores como el guardameta Edwin van der Sar– pasadas las tres de la tarde. Después, se fueron dejando ver por las calles de la ciudad, pero todos confluyeron en Balaídos, ya que junto a la grada de Marcador se fijó una oficina provisional para despachar las entradas de los seguidores holandeses, que ya les habían reservado antes del salir de Amsterdam. A continuación, muchos de ellos entraron en el estadio para animar a los suyos en el último entrenamiento previo.

Lo hicieron, cómodamente, desde la grada de Río Bajo. Pero hoy no tendrán tanta suerte, ya que estarán ubicados en la grada de Fondo, donde la visibilidad es, por decirlo suavemente, complicada. El coste de la localidad difícilmente será compensado por la comodidad del graderío.

A la espera de que hoy se produzca el desembarco definitivo de la afición del Ajax, la tarde de ayer sirvió para ver por Balaídos también a algún viejo conocido del celtismo como el ex céltico Goran Djorovic. El que fuera maravilloso central de la época europea más gloriosa del Celta siguió el entrenamiento del Ajax desde la grada acompañado de su ex compañero y actual delegado céltico Vlado Gudelj. Y aprovechó para saludar de manera amigable a Nemanja Gudelj, a la sazón primo segundo del ex delantero celeste, que milita en el Ajax.

Hoy, los prolegómenos dejarán paso al partido. Y en las gradas se espera un buen ambiente, aunque el Celta volvió a rechazar facilitar datos de venta de entradas. Durante la tarde de ayer sí se produjeron colas en las taquillas del estadio de Balaídos.n