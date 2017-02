Carme Chaparro, premio Primavera de Novela 2017

La periodista Carme Chaparro ha ganado el Premio Primavera de Novela 2017, convocado por Espasa y Ámbito Cultural de El Corte Inglés y dotado con 100.000 euros, por `No soy un monstruo`, un `thriller` con la trama de niños desaparecidos de fondo con una periodista y una policía como protagonistas.

El jurado, presidido por Carme Riera, ha destacado que se trata de "una novela valiente" que provoca en el lector "un magnetismo trepidante". "Apuesto lo que sea a que el que empiece con ella, no la podrá soltar", ha defendido la directora general de Espasa, Ana Rosa Semprún.

La propia Chaparro ha explicado que es una obra "negra y oscura" con capítulos de cierta crudeza que incluso le han llevado a "no poder releerlos hasta pasado un tiempo". "En general, este libro habla de monstruos, pero no los de fuera, sino el que todos llevamos dentro", ha apuntado.

`No soy un monstruo` es la historia de la inspectora jefe Ana Arén y y de la reportera estrella del Canal Once, Inés Grau, amigas desde hace años pero que se han ido distanciando por sus desiguales intereses. El regreso de la figura de `Slenderman` --un hombre al que se le atribuyó el secuestro del niño Nicolás, que provocó una ola de pánico en Madrid-- volverá a juntar sus caminos.

LAS PRESIONES EN EL PERIODISMO

Chaparro ha aseverado que se trata de una novela "que ha costado mucho emocionalmente", aunque haya escrito "del tirón" --en apenas tres meses ya tenía el primer borrador-- su primera incursión en el género de la ficción. Uno de sus objetivos en mente era el de hablar de las entrañas del mundo del periodismo, algo "raro" en literatura.

"Quería contar las presiones policiales o políticas que recibimos, cómo funciona una redacción y por qué, por ejemplo, se elige dar cobertura a la desaparición de Diana Quer y no a otras desapariciones. Los periodistas hablamos de todo el mundo pero raramente nos abrimos en canal, y aquí cuento nuestro día a día, algo raro", ha señalado.

De hecho, la presentadora del informativo reconoce que hay "un lado oscuro" del periodismo que también está presente en las páginas de `No soy un monstruo`. "Todos vivimos prácticamente en las redacciones y quizás nos acostumbramos demasiado a ciertas cosas", ha añadido.

HANNA ARENDT Y LA BANALIDAD DEL MAL

En la novela, hay guiños a Hanna Arendt y su `banalidad del mal` e incluso se intuye otro a la película `La decisión de Sophie` en un pasaje especialmente truculento. Chaparro, admiradora de Pierre Lemaitre, ha reconocido también que contó con el asesoramiento de varios amigos policías para recrear algunas situaciones.

Rostro conocido de la televisión, Chaparro ha indicado que deseaba que esta primera novela fuera publicada "por sí misma" y no por la fama que le acompaña. "No quería que nadie la compre porque salgo en la televisión, si no se enamoraban del texto no pasaba nada, pero no quería que saliese con el nombre por delante", ha aclarado.

Además de Riera, en el jurado del premio han participado los escritores Antonio Soler y Ramón Pernás, el crítico Fernando Rodríguez Lafuente y Ana Rosa Semprún. Chaparro, que se presentó al premio con un pseudónimo homenaje a su tía fallecida, sustituye en el galardón a Carlos Montero, ganador el año pasado con `El desorden que dejas`.