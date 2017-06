La Xunta niega que se vayan a reducir buses Salceda-Vigo

La Xunta de Galicia, desde la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, rebaten al alcalde de Salceda de Caselas, Marcos Besada "desmintiendo" categóricamente desde el gabinete que dirige la conselleira Ethel Vázquez, que se vaya a reducir en un 50 por ciento las líneas y destinos desde ese municipio con la ciudad de Vigo.

Por el contrario, aseguran a este diario que el "compromiso" adquirido por la Xunta no se va a romper y que Salceda "mantendrá todos los destinos y frecuencias". Que se va a quedar todo como hasta ahora. Que se van a mantener todos los servicios pero "integrando" el transporte escolar "porque de otra manera sería inviable" -explican-, a causa de la renuncia de alguna de las empresas adjudicatarias por considerar que resultaba deficitaria. Y que se va a cumplir el objetivo principal: mejorar servicios y coordinar horarios de autobuses para cubrir las necesidades vecinales. Y desde la Xunta defienden que la "integración" con el transporte escolar es un modelo de gestión que permite mejorar la movilidad de las personas residentes en el rural, al posibilitarles el uso de plazas libres en autobuses escolares como fórmula para mantener intactos los servicios, incluso fuera del período lectivo.

En la reunión mantenida en su día entre la Dirección Xeral de Mobilidade y los alcaldes, se garantizó que en la primera fase del Plan de Transporte de Galica (definitivo en 2019), se mantendrían las líneas en las mismas condiciones durante el período transitorio y que comenzarían en el mes de agosto, tal y como recordaba a este diario el regidor de Salceda. Encuentro, en el que se les entregó un cuestionario de participación inicial para entidades locales, según hace constar Marcos Besada, puntualizando que desde el Concello de Salceda se hicieron una serie de propuestas (que no se habrían tenido en cuenta). A este respecto, desde la Xunta, aclaran a este diario que no han recibido nada, que las propuestas se circunscriben -a mayores-, a una ampliación del servicio con una nueva línea circular 'Vigo-O Porriño- Salceda de Caselas-Salvaterra de Miño-Ponteareas- Porriño-Vigo', con frecuencias cada hora en ambos sentidos. Un planteamiento que para la Xunta "sería inviable".