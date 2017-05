Solo dos ofertas concurren a los puestos de la plaza de abastos

nnnLa licitación de los 28 puestos de la Plaza de Abastos de Gondomar podría provocar un nuevo cisma entre los socios del gobierno bipartito. El alcalde, Paco Ferreira, deshoja la margarita y dejará para hoy la decisión de paralizar o no el proceso, como le piden los placeros o respalda la decisión de su concejal delegado de Comercio, Xosé Antón Araúxo, (Manifesto Miñor) de licitarlos todos, los que están ocupados y los que están libres. Si el alcalde decide finalmente paralizarlo, podría poner en riesgo el pacto de gobierno si bien "es una decisión que tendría que valorar Manifesto Miñor porque somos una organización asamblearia, advirtió Araúxo.

Ferreira se reunió el martes durante más de tres horas con los doce afectados que presentaron recursos de reposición contra la convocatoria firmada por el propio regidor el 13 de marzo y contra los pliegos de bases aprobados también por resolución de alcaldía el 9 de marzo, al considerar que vulnera el reglamento municipal de la plaza de abastos firmado por el ex alcalde, Fernando Guitián, el 7 de marzo de 2013. Del encuentro salió un nuevo escrito que firmaron los doce y que presentaron en el Registro solicitando la paralización.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en el concurso finaliza hoy y, de momento, según Araúxo solo hay dos solicitudes presentadas por personas ajenas a la Plaza pero espera que a lo largo del día de hoy se presenten más. Respecto a la posible paralización por parte del alcalde, el edil de Manifesto Miñor indicó que el recurso de los placeros "carece de fundamento jurídico para paralizar el proceso".

Respecto al plazo máximo de cinco años que otorga la disposición transitoria del reglamento se muestra tajante y afirma que "legalizado no está ninguno" y recalcó que su grupo está en el gobierno para defender la igualdad, la transparencia , la democracia y la igualdad de oportunidades para todos como defiende la Constitución". En su opinión la ordenanza es clara, y todos tienen que regularizar su situación porque "no tienen concesión administrativa para estar en un espacio publico para ejercer una actividad comercial".

Desde el grupo municipal del PP la edil Patricia Durán presentó una moción que defenderá en el próximo pleno mediante la que requiere al alcalde que de manera directa proceda a la suspensión del procedimiento de licitación y que se requiera del Secretario del Ayuntamiento un informe jurídico que se pronuncie sobre la viabilidad de limitar el procedimiento de licitación a los12 puestos que están libres en la plaza de abastos, así como sobre las posibilidades de aplicar otras fórmulas legales, distintas del procedimiento de concurso público, que permitan regularizar la situación de los puestos que vienen siendo explotados desde hace muchos años por los placeros.

Patricia Iglesias sostiene que el reglamento es claro y regulaba la situación de los que ya estaban establecidos a los que debía facilitarles el carnet, pero lo están interpretando a su manera, por eso requerimos que se pida el informe del Secretario. n