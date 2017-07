Rodríguez Davila se estrena en la Diputación

nnn Santiago Rodríguez Davila, que preside el PP de Salceda de Caselas desde 2010, y como él mismo dice "asumiendo responsabilidades", se estrena en este mandato en el cargo de diputado provincial, cuyo nombramiento formal no se hará efectivo hasta el próximo mes de septiembre. "Creo que me lo merezco porque siempre colaboré con el partido y siempre fuí y seguiré siendo muy leal a estas siglas", dice convencido.

Milita activamente en el Partido Popular desde 2007. Tiene 40 años -aunque cuando ocupe su escaño en la Diputación habrá cumplido ya los 41-, está casado y es padre de tres niñas: Galicia, Aragonta, y Suevia. Y según asegura, sigue siendo "inconformista y reformista".

"Es todo un honor que me hace mucha ilusión, y quiero expresar la sarisfacción que siento por este nombramiento. Llevo trabajando mucho por el partido y por mis vecinos y esto es como un premio a mi compromiso leal con el PP durante estos diez años. Es un premio no solo a mi persona, sino también para todos mis convencinos de Salceda, y creo que me servirá para adquirir más experiencia y solvencia", asegura en sus declaraciones a este diario.

Santiago Rodríguez Davila dice estar dispuesto a darlo todo como diputado provincial "para ayudar a mis compañeros a recuperar la Diputación, ahora en manos de un gobierno que no se merece, que ha castigado a las pequeñas entidades de Salceda retirándoles las subvenciones tan necesarias para su supervivencia". Y también seguirá intentando un cambio en Salceda, porque -dice convencido-. "también merecemos otro gobierno municipal que no nos mienta". n