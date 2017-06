El PP halla 4 irregularidades y señala al alcalde Besada

El Partido Popular de Salceda de Casela mantiene que ha detectado "irregularidades" en la contabilidad del Concello referidas a cuatro actuaciones del año 2016 en las que supuestamente el gobierno municipal no habría ingresado el dinero obtenido con la recaudación de entradas correspondientes a distintos actos y representaciones en el Auditorio Municipal.



Los populares salcedenses hablan concretamente del 'O Show de ISI' (el 3 sptiembre); 'Batemento' (4 de septiembre coincidiendo con el día de la Festa dos Callos), de la actuación de 'Vaamonde, Lamas & Romero' (6 febrero-Entroido), y el 'Contacontos' (17 mayo día das Letras Galegas).

El PP de Salceda, ante esta sospecha de presuntas irregularidades, solicitará la comparecencia -en el próximo pleno del viernes, 30 de junio, del alcalde Marcos Besada, de la concejala de Cultura, Teresa Pérez, y del edil de Facenda, José Luís González.



Según expone Santiago Rodriguez Davila, portavoz del grupo municipal popular, “se a comparecencia non é clara, continuaremos realizando a nosa labor de control e fiscalización solicitando a creación dunha comisión de investigación para ampliala no 2017 e anos anteriores, posto que detectamos tamén algunha actuación no ano 2015 que presenta irregularidades”. Así, “nesta semana proporcionaremos toda a información ás demais forzas políticas do Concello, con ou sin representación na corporación, para que se sumen a esta denuncia dun presunto delito de apropiación de fondos públicos por parte do goberno local de Movemento Salceda, convidando á veciñanza a que tamén acuda ao pleno do venres" (21h).