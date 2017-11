Nigrán apunta trabas para optar a las ayudas por los incendios

El concejal de Urbanismo de Nigrán, Diego García Moreira, valoró como bastante complicado el proceso de tramitación de las ayudas habilitadas por la Xunta para los afectados por los incendios e informó que en Nigrán hay muchas viviendas que no pueden acceder a ellas. El problema es que una vez concedidas, se exige al beneficiario presentar una memoria justificativa, que contiene un apartado en el que se requiere justificar la existencia de licencia municipal, autorización municipal, o equivalente. "Esta exigencia complica mucho el trámite porque nos hemos encontrado con casos que aunque no son viviendas ilegales, en su momento no se ajustaron a licencia o no contaron con ella y con el paso de los años han prescrito", indicó el edil.

Estas casas se encuentran con problemas para justificar las ayudas para financiar las obras de restauración o reparación de viviendas afectadas por el fuego. Si la obra es estructural (afecta a la estructura de la vivienda) no se puede autorizar si la vivienda que está fuera de ordenación. "Es injusto que una casa que lleva 20 años construida o más, sin ningún expediente abierto, pero que en su momento no contó con las licencias oportunas o no se ajustó a ellas y está dañada por el fuego, ahora no se pueda ni reconstruir ni tampoco puedan pedir ayudas o una indenización por ella", apuntó.

En Nigrán son dos las familias que perdieron su vivienda, una en Camos, donde la casa quedó completamente inhabitable y otra en Chandebrito, que ha sido dañada seriamente y las condiciones actuales no permiten habitarla."En el caso de la vivienda de Camos estamos pendientes de un informe técnico que valore el estado de la edificación y si esta se podría reconstruir o no", explicó el concejal. No es ilegal pero entraría en los supuestos de fuera de ordenación. En el caso de la familia de Chandebrito la vivienda también tiene complicada la reconstrucción.

En las últimas semanas desde el departamento de Urbanismo se ha ido consultando caso por caso, intentando asesorar a los afectados pero la tarea es compleja "porque además los vehículos y la maquinaria agrícola no se contemplan en las ayudas y los tractores tampoco.

Por otro lado, suministro de agua a las dos parroquias afectadas está completamente restablecido totalmente. En Camos están todas las traídas restablecidas. En la mayoría de los casos las mangueras de goma que se quemaron o se rompieron por el calor mientras que un deposito de de agua plástico ardió completamente dejando sin agua a cuatro o cinco viviendas en Camos. "El depósito ha sido sustituido y el suministro ya ha sido restituido en la totalidad de las viviendas", confirmó el concejal.