A Cañiza apuesta por 'reciclar más y mejor'

n n n Esta campaña de información y concienciación tiene como objetivo reducir los residuos impropios -los depositados de forma equivocada en el contenedor de reciclaje-, para conseguir una mayor eficacia.

Coincidiendo con el día Feira, fueron muchos los vecinos de A Cañiza los que se acercaron hasta el aula móvil instalada ante la Casa Consistorial, en la cual, monitores especializados informaban, asesoraban sobre el tema, y explicaban los objetivos de esta campaña a los cañicenses.

Todas las personas que pasaron por el aula, cubrieron una encuesta y recibieron un obsequio por interesarse por esta campaña de reciclaje que la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Ecoembes y Sogama han puesto en marcha, encaminada a informar y concienciar a los usuarios sobre la recogida selectiva y el reciclaje partiendo de concellos, asociaciones y colegios públicos.

Se trata de que la población "comprenda la importancia de mejorar la clasificación de los residuos generados en sus hogares", explicaban los monitores a quienes se acercaban al aula buscando información. "El objetivo primordial es reducir la cantidad de materiales no deseados en los contenedores amarillos" , en referencia a los que "no deben depositarse" en el contenedor de este color, porque no son reciclables y porque además, cada tipo de residuos hay que depositarlo en su correspondiente contenedor para mejorar y optimizar el reciclado.

Según informan desde el ayuntamiento a este diario, en la página web del Concello están ya colgados los manuales de reciclaje de envases para informar a los vecinos.n