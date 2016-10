Un busto recordará al alcalde Oswaldo Lino

n n n Una misa cantada por la Coral Santa María de As Neves, la interpretación de su tema preferido -'Candilejas'-, a cargo de la Banda de Música Popular de Rubiós, y el descubrimiento de un busto en su memoria, realizado por suscripción popular, componen el homenaje al recordado alcalde de As Neves, Oswaldo Lino González, que tendrá lugar, el sábado, 29 de octubre, a partir de las cinco y media de la tarde (17:30h).

A este homenaje, que coincide con el primer aniversario de la muerte del ex alcalde, y a pesar de que no se trata de un acto político, han confirmado su asistencia para arropar a la familia, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el vicepresidente, Alfonso Rueda, el conselleiro de Sanidade, Jesús Almuiña, el alcalde nevense, Xosé Manuel Rodríguez, el impulsor del acto, César García Alonso, y una nutrida representación de amigos y vecinos, alcaldes y otros cargos públicos y autoridades de ámbito provincial y gallego. Muchos de los cuales, compartieron vivencias con Oswaldo Lino González, en sus 22 años que ejerció de alcalde y diputado provincial.

El busto fundido en bronce colocado sobre pedestal de piedra, obra del escultor Pedro Dobao, quedará emplazado en la Plaza de la Cristiandad, ante la Casa do Concello de As Neves. Y una vez descubierto, tomarán la palabra amigos y autoridades. El primero en dirigirse a los presentes será César García, en nombre de la organización del evento, y a continuación tomará la palabra, Roberto González, hijo de Oswaldo Lino. Y el broche de oro para finalizar el homenaje, será la actuación de la Banda de Música Popular de Rubiós para interpretar la marcha 'As Neves', compuesta por Rogelio Groba en honor a Oswaldo. Y será el propio Groba quien dirija la popular agrupación musical nevense.n