Tres aspirantes dispuestos a presidir el PP de O Porriño

Un cuarto candidato "oficialista" podría sumarse a los tres que ya han expresado su deseo de presidir el Partido Popular de O Porriño. De momento no son candidatos "formales" puesto que el Congreso local aún no ha sido convocado (no antes del mes de abril de 2017, por decisión del PP provincial que tiene la última palabra para marcar la fecha definitiva, aunque el PP porriñés habría preferido celebrarlo antes, el último fin de semana de enero o el primero de febrero).

El primer postulante: Carlos Martínez (como ya informó en su dia este diario), que preside la gestora del partido en Porriño, es abogado en ejercicio y formó parte del grupo de gobierno de Nelson Santos. Actualmente, es concejal y portavoz del PP, y ostenta representación en el Área Metropolitana de Vigo.

El segundo: M. Alejandro Lorenzo, quien sorprendía a todos los presentes en la última reunión del PP porriñés la tarde noche de este lunes, postulándose para encabezar una candidatura y optar a la presidencia del partido local. Lorenzo, es actualmente alcalde pedáneo de la Entidad Menor de Chenlo. Siempre militó en el PP, y cuando se hizo la reunificación de las 'derechas', fue número 3 en la lista municipal encabezada por Santos y formó parte del grupo de gobierno como concejal de Deportes, Formación y Empleo, y Nuevas Tecnologías, consiguiendo aupar al más alto nivel el deporte 'made in Porriño'. Creó la oficina de empleo municipal 'Porremprego', pionera en su género en la comarca.

Y la tercera postulante, Avelina (Veli) Tato, funcionaria municipal (desde los tiempos de Barros), militante del PP y representante sindical (CSIF).