Arévalo presenta el proyecto de humanización de Cela

nnn La alcadesa de Mos, Nidia Arévalo, y su equipo de gobierno, en las instalaciones de la Asociación Vecinal Cultural e Deportiva de Celado, ofrecieron una charla informativa para abordar el nuevo proyecto de humanización de Gatesende a la Iglesia. Un proyecto "muy ilusionante" -tanto para la administración local como para los vecinos de la parroquia de Cela-, que ayer por la tarde conocían con todo detalle gracias a las explicaciones de un técnico municipal de Urbanismo presente en el encuentro.

La obra presentada supondrá la humanización de la 'Estrada Generoso Domínguez' desde la PO-331 hasta la iglesia de San Pedro de Cela, e incluirá actuaciones como nuevas aceras de 2 m. de ancho por 623 metros de largo por un lado del vial; 280 metros de muros de contención, instalación de nueva iluminación led, mejora del drenaje de pluviales (colectores), soterrar redes de servicios de suministro de electricidade y telefonía, mejora de la señalización y de la seguridad vial con 'lombos' y paso de cebra elevado. La inversión total para la ejecución de este proyecto asciende a medio millón de euros (500.000), y el Concello de Mos está buscando financiación supramunicipal de otras administraciones. La administración local asumirá los costes de urbanización con unidad de criterio del vial, algo que correspondería a los particulares en los frentes de sus parcelas, lo que les supondrá un importante ahorro a los particulares a cambio de cesión de terrenos (en los casos que sea necesario), y les permitirá que sus parcelas estén dentro de ordenación municipal (de acuerdo al PXOM).

Arévalo, que recordó a los presentes que “esta é a cuarta iniciativa do Plan de Humanizacións proxectado polo equipo de goberno local para a presente lexistatura, que da continuidade as de Sanguiñeda, As Pozas e Puxeiros”, informó también a los asistentes, que una vez realizadas las humanizaciones de las principales zonas urbanas del municipio, desde el Concello “estamos tentando de que todas, as 10 parroquias de Mos, teñan alomenos unha zona rural humanizada, -como no caso desta humanización en Generoso Domínguez-, aínda que sabemos que é un obxectivo custoso que se logrará a longo prazo”. n