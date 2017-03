“Ama-San’, de Cláudia Varejão, se hace con el Play-Doc

n n n La película “Ama-San”, de la portuguesa Cláudia Varejão, resultó la ganadora de la decimotercera edición de Play-Doc Festival Internacional de Cine Documental de Tui. El jurado de la sección oficial, que dio a conocer su veredicto en la noche del sábado, valoró “la creación de un trabajo impecable sin imágenes superfluas o editorializantes”.

“La película ha logrado condensar lo que cualquier cineasta desea retratar, a través de una extraordinaria fotografía, un ritmo pausado y un modesto control, que encaja perfectamente con el reconocimiento a sus protagonistas”, destaca el acta del jurado, formado por Carmen Gray, Jake Perlin y Philippe Azoury. El jurado también resaltó lo complicado que fue realizar una selección entre cinco películas de tan alto nivel, algo que no es fácil de encontrar en ninguno de los festivales en los que han participado.

Varejão realizó este mismo sábado en Tui el estreno en España de este su primer largometraje, en el que se aproxima a la historia de Matsumi, Mayumi y Masumi, tres mujeres que bucean diariamente a pulmón en Wagu, un pequeño pueblo pesquero de la península japonesa de Ise, para arrancar la oreja de mar de las rocas.

“Ama-San” competía con otras cuatro películas: “Omar y Gloria”, de Jimmy Cohen; “Le Concours”, de Claire Simon; “Libera Nos” (Liberami) y “El futuro perfecto”, de Nele Wohlatz.

última jornada

Play-Doc se despidió ayer, domingo, hasta el próximo año con una jornada con un programa variado, dominado por el cine gallego, pero en el que también tienen cabida experimentos como el webdoc “O retrato filmado” o la proyección de los trabajos del taller de Súper 8, en un día en el que culminaron también sus actividades formativas. Atrás quedaban cinco días del mejor cine documental, con una selección marcada por el carácter turbador, rebelde y arriesgado de sus películas.

éxito de público

Un año más, el público llenó las salas del Área Panorámica de Tui, sede de Play-Doc, que este año se presentó con la novedad de un programa abierto a colaboraciones, que enriquecieron la propuesta sin perder la coherencia ni la identidad que han consolidado el evento. Estrenos mundiales, óperas primas y joyas del pasado rescatadas para la ocasión formaron parte de la oferta del festival internacional.

No solo las salas de proyección se llenaron durante estos días. Tanto el viernes como el sábado, el público arropó a los grupos incluidos en el programa Play-Doc Live, los conciertos de Play-Doc. Tras la actuación, la noche del 24, de Joan As Police Woman, el sábado le tocó el turno a los neoyorquinos Star Rover y a los portugueses The Dirty Coal Train. Dos conciertos que se convirtieron en el complemento perfecto para cinco días del mejor cine documental. n