La Policía intervino 2.000 kilos de cocaína a la red hispano-colombiana

El titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Vigo ha decretado prisión para 10 de los 11 detenidos que han pasado a disposición judicial este jueves tras ser arrestadas 24 personas en un operativo contra el tráfico de drogas llevado a cabo por el Greco Galicia de la Policía Nacional.



Según han confirmado fuentes judiciales, está previsto que 21 de los 24 detenidos --entre ciudadanos españoles y colombianos-- pasen a disposición judicial en Vigo.



De los 11 que ya han comparecido este jueves, diez han sido enviados a prisión y para otro se ha decretado libertad, según han concretado fuentes judiciales, que han apuntado que son investigados por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y, además, por pertenencia a organización criminal.



El delegado del Gobierno, Santiago Villanueva, ha confirmado a los medios en un acto en Leiro (Ourense) que han sido detenidas 24 personas en las últimas horas con motivo del operativo antidrogas llevado a cabo por la Policía Nacional en Galicia y distintos puntos de España.



Villanueva ha concretado que "de momento" no hay ningún gallego entre los detenidos y ha explicado que la detención de estas 24 personas, de nacionalidad española y colombiana, supone el "desmantelamiento" de esta red e "impide la entrada" de droga a España a través de Galicia.



"OPERACIÓN MUY IMPORTANTE"



"Es una operación muy importante, tanto por la cuantía de la droga, pendiente de cuantificar, como por la trascendencia de estas personas detenidas, que implica que no pueda entrar esa cantidad de droga en territorio gallego", según ha insistido el delegado del Gobierno.



Villanueva ha felicitado al Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo, a la Fiscalía y a la Policía Nacional por los resultados de la operación y ha aclarado que "hasta el momento" ninguno de los detenidos en Galicia es de esta comunidad autónoma, sino "españoles y extranjeros". También ha reiterado que la operación sigue abierta y que "puede haber más detenciones".



Entre los detenidos se encuentran al varias personas arrestadas en la provincia de Pontevedra, concretamente dos en la ciudad de Pontevedra --que fueron detenidos el lunes en un supermercado, pero que no son empleados del mismo--, y otras seis personas en Vigo.



En el marco de esta investigación, que empezó hace un año en Galicia, según han apuntado fuentes judiciales, han sido intervenidos unos 2.000 kilos de cocaína.